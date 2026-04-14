Предимства и недостатъци на работа от вкъщи

Работа от вкъщи или споделено пътуване до работното място заради скъпите горива - кое е най-подходящото решение в днешната икономическа обстановка?

"Взехме ценни уроци по време на пандемията. Който не е успял да научи всичко, нещата в голяма степен се повтарят и го приемаме като поправителен. Работодателите вече са доста по-гъвкави и ефективни - да постигнат бизнес целите си, докато уважават исканията на своите служители", коментира в "България сутрин" д-р Мария Титопулу, която е управител на компания по безопасност и здраве при работа.

Според нея просто да решим, че днес ще работим от вкъщи, не се случва според закона.

"Трябва да има заповед на работодателя, да е вписано в трудовия договор на служителя. Трябва да е оценен рискът при работа от разстояние", уточни Титопулу за зрителите на Bulgaria ON AIR.

Гостът отбеляза, че някои работодатели продължават да се трансформират.

"Свидетели сме на дигитална революция.

Нещата се случват главно с хибриден модел на работа. Има сектори, в които това не е възможно и класическият модел се запазва", посочи тя.

Титопулу съобщи, че основният проблем при хоум офиса е понижаване на комуникацията във фирмата.

Работодателите се притесняват също, че контролът е занижен. Работодателят трябва да е наясно с оборудването на хоум офиса на служителя си, той носи отговорност за своите служители, стана ясно от думите на експерта.

Плюсовете и минусите на работата от вкъщи

Титопулу заяви, че при работа от разстояние работим в по-удобна среда и разполагаме с времето вкъщи, балансът между работа и личен живот е подобрен.

Съществува обаче риск от социална изолация и чувство за самота, често не се прави граница в работното време.

"Вече не говорим само за здраве и безопасност, говорим и за благосъстояние. Търсим отговорите. Работодателите ще поемат косвено разликата от увеличените цени на горивата", каза още Титопулу.

Служителите търсят гъвкаво работно време, удължено работно време за сметка на почивните дни, даде пример събеседникът.