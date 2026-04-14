262 площадки са в готовност за борбата с градушките

От 15 април в България официално започва активната кампания за защита на земеделските култури от градушки.
Изпълнителна агенция "Борба с градушките" ще използва ракетния метод, за да охранява близо 22 милиона декара в девет ключови области на страната, сред които Пловдив, Стара Загора, Плевен и Видин.
Дейността ще се координира от 11 командни пункта и ще се изпълнява чрез 262 ракетни площадки, разположени на територията на страната.
Агенцията е обезпечила осъществяването на операциите по изкуствени въздействия към момента с близо 16 000 противоградови ракети.
Агенцията е подготвена да осигури допълнителни ракети, ако сезонът се окаже по-интензивен от обичайното. За прецизното следене на бурите през 2026 г. ще се разчита на пълно радарно покритие над цяла България, осигурено от мрежа от осем специализирани метеорологични станции.