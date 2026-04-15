ГЕРБ с призив към Дечев да каже от коя партия е шофьорът, блокирал "Хемус"

От ГЕРБ настояха Емил Дечев да съобщи от коя партия е "политически активист" собственикът на камиона, който блокира АМ "Хемус" в понеделник на Великден.

В публикация във Facebook от партията на Бойко Борисов подчертават, че имат "над 100 000 официално регистрирани членове и хиляди симпатизанти в цялата страна".

Ето какво гласи целият пост на ГЕРБ:

ГЕРБ има над 100 000 официално регистрирани членове и хиляди симпатизанти в цялата страна. А на последните парламентарни избори за ГЕРБ са гласували над 642 000 избиратели.

Ето защо няма как да имаме отношение към бизнеса и работата им. Отхвърляме категорично твърдението за политическа провокация. А опититът за внушения от страна на служебния министър на вътрешните работи определяме като груба политическа спекулация.

Настояваме името на партията да не бъде замесвано в конкретния случай.

Призоваваме компетентните правоохранителни и правораздавателни органи да си свършат работата по случая професионално и без внушения.

Собственикът е "политически активист"

Припомняме, че по време на "голямото завръщане" камион аварира в тунел "Витиня" на АМ "Хемус" и причини огромна тапа. Шофьорът е отказал пътната помощ, предложена му от полицията, като е заявил, че чака своя, тъй като била безплатна. Тя обаче идвала от другия край на държавата.

По-късно шофьорът беше арестуван по подозрения, че умишлено саботира движението.

Днес сутринта Дечев заяви, че има данни, че камионът е бил собственост на "политически активист", без да уточнява от коя партия е той.

"Освен това е участвал на предходни избори като член на СИК. Така че не мога да изключа версията, че камионът е политическа провокация. Целта може да бъде компрометиране на служебното правителство, а също така и пропаганда на определени партии", допълни Дечев.

Той добави, че наблюдаващият прокурор трябва да съгласува с разследващия полицай евентуално обвинение за водача на камиона.