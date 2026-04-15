Филип Гунев: Не може служителите да са проактивни, докато МВР е политизирано

Бившият зам.-министър на МВР Филип Гунев коментира, че системата на МВР винаги е била политизирана.

“Очакват се нови политически промени, дали същия главен секретари ще остане? Тази неустойчивост кара много хора в системата на МВР да бъдат умерени в действията си”, каза в интервю пред БНР Гунев.

Според него се усеща натиск от главният секретар служителите да са проактивни и те са между чука и наковалнята.

“Дали всички областни директори ще бъдат сменени, дали ще им отрази кариерно? И докато тази политизация не престане, не може да се очаква от служителите да проявяват проактивност, те винаги имат едно наум за професионалната си устойчивост", аргументира се Гунев.

Акции за купени гласове

Гунев коментира и акциите на полицията срещу купуването на гласове,

“Малко или много са тези пари? Трудно е да се каже, тъй като не знаем колко ще са купените гласове, това предстои да разберем. На фона на общото, което се очаква да се раздаде, не е много, но не е и пренебрежимо малко. От предни години знаем, че става въпрос за 100 и 200 000 гласове и ако умножим по 50 евро, прави повече от милион”, обясни Гунев.

Бившият зам.-министър добави се изземат доста пари и вървят арести. “Въпрос на превенция е", коментира Гунев.

Според него няма осъдени за купуване на гласове, въпреки че е имало желание и добър синхрон между прокуратура и МВР, защото "е корупционно, организирана престъпност и има кратко време за събиране на доказателства”.

"Затова превенцията под формата на задържания и предупредителни протоколи, изземване на пари играят по-добра роля. Не се стига до високи нива и затова при нови избори има същите действия, защото не се стига до задържане на поръчителите - членове и ръководители на партии”, обясни Гунев.