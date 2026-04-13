BGONAIR Live Новини Днес | 18

Задържани са трима при акция срещу купуване на гласове в Плевенско

Иззети са бюлетини и списъци

13.04.2026 | 10:33 ч. Обновена: 13.04.2026 | 10:54 ч. 11
Снимка: фейсбук

13 образци на бюлетини за изборите в неделя и 17 тетрадки с имена и суми срещу тях са открити при полицейска операция в област Плевен. Това съобщи във фейсбук и.д. главният секретар на МВР Георги Кандев.

Той посочи, че в рамките на няколко операции на територията на област Плевен служителите на МВР са иззели значително количество доказателства, свързани с купуването на гласове за предстоящите избори.

"При извършените действия са открити и иззети 17 тетрадки и 1 тефтер, съдържащи списъци с имена и вписани срещу тях суми, 113 образци на бюлетини за предстоящите избори, 4 115 евро в брой.

„Задържани са трима души. Образувани са досъдебни производства", пише главният секретар на МВР Георги Кандев.

 

 

