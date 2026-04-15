След два дни на пейката пред спешното във Враца: Бездомен мъж е приет за лечение

След два дни на пейката пред спешното във Враца, болен мъж все пак е приет в болницата. До хоспитализацията се стига след намесата на екип на телевизия Bulgaria ON AIR.

Премеждията на Златил Николов започват още преди Великден, когато той решава да напусне социалната институция във Варна, в която се намира.

Хваща влак за София, а оттам – друг влак, който го оставя на жп гарата в Мездра.

"Аз си тръгнах по собствено желание, после съжалих, но беше късно", сподели бездомният мъж.

Златил обаче страда от еризипел, или иначе казано "червен вятър" – заболяване, което предизвиква висока температура, втрисане и яркочервен, горещ и болезнен обрив.

Мъжът изпада в шок на жп гарата в Мездра, откъдето след сигнал до 112 е поет от местен екип.

Сигнал за мъжа пристигна на спешния телефон 112 преди два дни.

Той гласи, че мъж в безпомощно състояние се намира на жп гарата в Мездра.

Спешен екип веднага отива на място, но решават да го транспортират във Враца, тъй като заболяването не е от тяхната компетентност.

Екип на спешната помощ във Враца прави каквото е възможно за мъжа.

"Той е с рани на подбедриците и на двата крака, в изключително тежко състояние. Раните са обработени, направена е консултация с хирург и е насочен за последващо лечение", каза медицинска сестра, работила в екипа.

Така се стига до опит за прием в държавната болница за лечение, но без успех. Според медиците инфекцията може да бъде лекувана и извънболнично. Мъжът обаче отказва да напусне болницата и остава два дни на пейка там, разчитайки само на персонала от спешната помощ.

След подаден сигнал до Министерския съвет и Агенцията за социално подпомагане последва бърза реакция. От регионалната структура пристигат на място и в крайна сметка мъжът е хоспитализиран.

"Към момента лицето е настанено в хирургично отделение на МБАЛ – Враца.

Работата по случая продължава. По време на болничния престой Дирекция „Социално подпомагане“ – Враца предприема действия за осигуряване на подходящо настаняване в социална услуга за пълнолетни лица с физически увреждания в страната. След подобряване на здравословното състояние ще бъде осигурена и последваща подкрепа", гласи позицията на АСП.

От спешния център във Враца са потърсили и близките на Златил, но те са отказали да го приберат.

