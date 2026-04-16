Явор Колев: Почти всички успешни кибератаки са резултат от човешка грешка

Руски хакери са извършили мащабна кибератака в Европа, при която са засегнати над 250 правителствени имейла в Украйна, България, други балкански държави и НАТО, сочи британско разследване.

Според експерти това е една от поредните кампании, насочени към кибершпионаж и събиране на чувствителна информация от държавни институции.

Доколко са сигурни електронните комуникации на институциите у нас

и как гражданите и администрацията могат да се предпазват от подобни атаки, обясни експертът по киберсигурност Явор Колев в студиото на "България сутрин".

По негови думи подобни атаки показват постоянния риск за държавните комуникационни системи и необходимостта от по-сериозни мерки за защита.

Според експерта това е типична атака за кибершпионаж, като основен интерес е представлявала съдебната система на Украйна, тъй като там се съдържа чувствителна информация, включително разследвания, свързани с корупция.

"Тази информация е в комуникационните мейли и би трябвало да е защитена. В тези институции не е много добре защитена комуникацията", каза Колев пред Bulgaria ON AIR.

Според експерта

почти всички успешни кибератаки са резултат от човешка грешка, а не само от технически пропуски.

"Изключително важно е обучението на персонала в администрацията. Много е важно да бъдат защитени комуникациите", подчерта той.

На въпрос къде най-често бъркат хората, Колев обясни, че основният механизъм за успешна фишинг атака е отварянето на прикачени файлове, които заразяват компютърните системи, или кликване върху линкове, водещи към зловреден код.

Той уточни, че фишинг атаките съществуват от години и продължават да бъдат ефективни в много случаи.

Експертът по киберсигурност призова частните компании да обмислят застраховки срещу кибератаки.