Околийски: Подготвили сме мерки за разликите в цените на лекарствата

“Подготвили сме мерки за справяне с установените сериозни разлики в цените на нерегистрираните лекарства”, съобщи служебният министър на здравеопазването Михаил Околийски на брифинг след заседание на Министерския съвет.

По думите му вече са започнали проверки в седем държавни болници, както и в други лечебни заведения, заради констатирани значителни разминавания в цените на т.нар. off-label медикаменти, използвани при лечението на деца.

“Проверките обхващат лечебни заведения в София и Пловдив и до момента показват разлики в цените от порядъка на десетки хиляди левове за един и същ медикамент. Очаква се окончателните резултати да отчетат разлики за милиони евро”, отбеляза Околийски.

Министърът посочи, че проблемът е свързан с медикаменти, заплащани чрез механизми към Националната здравноосигурителна каса, при които през годините са установени сериозни ценови отклонения между различни лечебни заведения.

Околийски съобщи, че се подготвят промени в две наредби, които да ограничат тези практики, както и публикуване на пълна информация за закупуваните лекарства, техните цени и лечебните заведения от страна на Министерство на здравеопазването и НЗОК с цел прозрачност.

Той уточни, че НЗОК не е разследващ орган, но при установяване на нередности ще бъдат сезирани компетентните институции. По думите му подобни ценови разлики водят до неефективно разходване на публичен ресурс и ограничават възможността повече деца да получат необходимото лечение.

По отношение на разговорите с Български лекарски съюз министърът посочи, че Министерството на здравеопазването подкрепя индексация на недофинансирани клинични пътеки и участва като медиатор в диалога между съюза и НЗОК за постигане на консенсус. / БТА