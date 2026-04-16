IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 108

Околийски: Подготвили сме мерки за разликите в цените на лекарствата

Започнали са и проверки в седем държавни болници, добави министърът

16.04.2026 | 19:21 ч. 1
БГНЕС

“Подготвили сме мерки за справяне с установените сериозни разлики в цените на нерегистрираните лекарства”, съобщи служебният министър на здравеопазването Михаил Околийски на брифинг след заседание на Министерския съвет. 

По думите му вече са започнали проверки в седем държавни болници, както и в други лечебни заведения, заради констатирани значителни разминавания в цените на т.нар. off-label медикаменти, използвани при лечението на деца. 

“Проверките обхващат лечебни заведения в София и Пловдив и до момента показват разлики в цените от порядъка на десетки хиляди левове за един и същ медикамент. Очаква се окончателните резултати да отчетат разлики за милиони евро”, отбеляза Околийски. 

Министърът посочи, че проблемът е свързан с медикаменти, заплащани чрез механизми към Националната здравноосигурителна каса, при които през годините са установени сериозни ценови отклонения между различни лечебни заведения. 

Околийски съобщи, че се подготвят промени в две наредби, които да ограничат тези практики, както и публикуване на пълна информация за закупуваните лекарства, техните цени и лечебните заведения от страна на Министерство на здравеопазването и НЗОК с цел прозрачност. 

Той уточни, че НЗОК не е разследващ орган, но при установяване на нередности ще бъдат сезирани компетентните институции. По думите му подобни ценови разлики водят до неефективно разходване на публичен ресурс и ограничават възможността повече деца да получат необходимото лечение.
По отношение на разговорите с Български лекарски съюз министърът посочи, че Министерството на здравеопазването подкрепя индексация на недофинансирани клинични пътеки и участва като медиатор в диалога между съюза и НЗОК за постигане на консенсус. / БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Михаил Околийски нерегламентирани лекарства цени МЗ държавни болници проверки
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem