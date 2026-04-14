Проверяват 7 държавни болници заради цени на скъпоструващи лекарства

Лечебните заведения са купували едни и същи лекарства на цени с разлика няколко пъти, каза зам.-министър Афенлиев

Четири държавни болници в София и по една в Пловдив, Плевен и Варна са купували 10 едни и същи медикаменти, но цените им се различават в пъти. Това каза пред журналисти заместник-министърът на здравеопазването Владимир Афенлиев.

По думите му анализ, който сравнява разходите за лекарства за някои редки заболявания през 2024 г. и 2025 г., като лекарствата са били основно за лечение на деца, показва рязко повишаване на плащанията. Медикаментите са основно за лечение на редки, тежки заболявания със скъпоструващи медикаменти.

Тези лекарства не са включени в Позитивния лекарствен списък и се купуват директно от болниците за конкретен пациент, каза още той.

Тъй като лекарствата не са в този списък, те нямат регистрирана официална цена, но повечето от тях имат регистрация в ЕС. В България финансирането на тези лекарства е въз основа на трансфер от Министерството на здравеопазването към НЗОК.

Афенлиев обясни, че има ръст във финансово изражение, като нарастването не се дължи само на увеличения брой заповеди, а по-скоро на увеличение на някои цени. "Тези цени не подлежат на регулация в България", уточни зам.-министърът.

Афенлиев посочи, че проблемът е, че има доста голяма липса на прозрачност в изразходването на тези средства, липса на детайлна отчетност от страна на НЗОК към МЗ и липса на контрол на цените.

По думите му един медикамент, който в София е закупен за 2300 – 2400 лв., държавна болница в Пловдив го е закупила за 15 210 лв. За друг медикамент болница в София е заплатила 517 лв., а болница в Пловдив – 8 500 лв.

"В тези държавни болници вече се извършва одит по темата", обяви Афенлиев.

Цените на тези медикаменти по закон не подлежат на регулация в България и няма как да бъдат оптимизирани или сравнявани, но имаме идея да го правим, добави Афенлиев.

Само за една година държавата е платила в пъти повече за едни и същи лекарства. Това произтича от установените разлики между най-ниските и най-високите отчетени цени от лечебните заведения за едно и също лекарство, стана ясно още от пресконференцията, като бе отбелязано, че това е финансов ресурс, който би могъл да бъде ефективно изразходван и насочен към други нуждаещи се пациенти в системата.

Сред мерките, които здравното министерство следва да предприеме, са още надграждане на електронната система на отчитане в болничната аптека. Подготвени са промени в Наредба 2 и в Наредба 3, които щ бъдат пуснати за обществено обсъждане.

Цялата информация за конкретните скъпоструващи лекарства извън позитивния лекарствен списък ще бъде публикувана на сайта на здравното министерство.