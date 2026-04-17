Посланикът на Украйна в България: Чернобил е урок от миналото

Олеся Илашчук, посланик на Украйна в България, взе участие в международната конференция “Радиоактивният разпад на Желязната завеса: Преосмисляне на Чернобилската катастрофа в сравнителна перспектива“. Събитието е посветено на 40-годишнината от аварията в Чернобил.

“Тази трагедия е наша обща памет и свидетелство за система, която се е страхувала от истината повече, отколкото от загубата на собствените си граждани. След Чернобил светът започва сериозно да говори за културата на ядрената безопасност. И днес този въпрос отново е изключително актуален”, каза по време на събитието Илашчук.

Посланикът добави, че днес Европа инвестира в нов вид енергия - слънчева, вятърна и ядрена, а също и нови реактори, малки модулни реактори и технологии за синтез. Пи думите на Илашчук това е нашето общо бъдеще и Украйна е част от него.

“Смятахме, че Чернобил е урок от миналото, но през 2022 г. историята се завърна, и то в най-тежката си форма. Преди години един реактор експлодира и разтърси света. Днес шест реактора са под заплаха и това вече не е просто риск”, каза Илашчук. По думите ѝ Чернобил ни е научил за значението на солидарността и безопасността.

“Благодаря на България за нейната солидарност, за принципната ѝ позиция и за подкрепата ѝ към Украйна. Нека не позволим атомът отново да се превърне в жестоко оръжие и не допуснем тази трагедия да се повтори”, отбеляза още посланикът. / БТА