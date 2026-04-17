Експерти: Повод за притеснение няма, здравната ни система не усеща войната

Близо 45% от активните вещества за лекарства в Европа се произвеждат в Китай, а други 25% идват от Индия. Тази зависимост създава риск за европейския пазар заради войната в Близкия изток и проблемите с корабоплаването през Ормузкия проток.

Проф. Христина Лебанова, декан на факултета по фармация към МУ в Плевен е на мнение, че има време за реакция, защото има производители и в другите части на света.

Има време за реакция

"Няма повод за притеснение и не мисля, че българската здравна система усеща ефектите на войната. Търговците имат достатъчно време да реагират, за да пренасочат каналите на доставка, така че да няма недостиг за пациентите", заяви тя в предаването “България сутрин”.

Проф. Лебанова поясни, че когато се повишават разходите за производство, това се отразява на цените на лекарствата, но те преминават и през търговци на едро и дребно, където няма възможност за бързи корекции при цените. Всяка промяна се одобрява регулаторно.

Сравняваме се с най-ниската цена на производител в 10 европейски държави, подчерта тя и добави, че при лекарствата без рецепта има доста алтернативи за пациентите "Ако някъде има забавяне за критична група лекарства, винаги може да се извърши преразпределение на ниво ЕС. Има запаси от критичните продукти", каза още проф. Лебанова.

Имаме продукти B и C със същата активна съставка, ако продукт А не е наличен, алтернативи има за почти всички продукти, увери деканът.

Председателят на Българския фармацевтичен съюз Димитър Маринов се съгласи с мнението ѝ. Той обърна внимание , че специално за България частта от крайната цена на лекарствения продукт, която се дължи на надбавката за аптека и надбавка за търговец на едро, е най-ниската в ЕС.

Ще има ли повишение на цените?

Според него повишение на цените не може да има за ден-два и ако има такова, то трябва да стане факт и в референтните страни, с които ние се сравняваме. Маринов добави, че в България се регулират пределните цени и не може да има отстъпки като в моловете.

По думите му европейският пазар е един от най-големите в света и няма как някой свободно да си играе с него.

Свързани статии Войната в Иран поставя Европа пред риск от недостиг на лекарства

Пред Bulgaria ON AIR той отбеляза, че в случая с медикаментите не говорим за нуждата от огромни транспортни кораби, които да транспортират субстанциите за лекарствата. Маринов смята, че затвори ли се вратичката за различни цени на лекарствата в болниците, някои пациенти ще останат без медикаменти.

Според него в момента българският пациент има много по-добър достъп до лекарства. "На фармацевтите ни е писнало да се правят нормативни промени в полза на корпоративни интереси, без да има аргументи за това", завърши Маринов.

