Оставиха в ареста тримата обвиняеми за убийството в кв. "Варненчик"

Окръжен съд – Варна определи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо три лица, привлечени към наказателна отговорност за тежко криминално престъпление, извършено по хулигански подбуди.

Разследването е започнало на 13 април 2026 г., след като на обществено място в ж.к. "Вл. Варненчик“ е било открито тялото на 46-годишен мъж. Извършената аутопсия е потвърдила, че смъртта е настъпила вследствие на насилствени действия. На 15 април са установени и задържани трима души.

15-годишно момче е привлечено като обвиняем за убийство, извършено по хулигански подбуди. Другите двама – на 23 и на 18 години – са обвиняеми за причиняване на телесни повреди на жертвата по хулигански подбуди.

Свързани статии Убийство във Варна: Непълнолетен е сред обвиняемите

Според събраните доказателства групата е имала системна "фиксация“ върху хора, водещи скитнически начин на живот. Данните по досъдебното производство сочат, че това не е първото им нападение – само два дни преди фаталния инцидент същата група е извършила друга подобна агресия.

При определяне на мерките за неотклонение съдът анализира материалите по делото и данните за личността на всеки от обвиняемите. Съдебният състав на Окръжен съд – Варна счете, че са налице изискуемите от закона предпоставки за определяне на мярката "задържане под стража“. Макар и в начален етап на разследването, са били разпитани множество свидетели, събрани са веществени доказателства, приложени са протоколи за оглед, претърсвания и изземвания, приобщени са видеозаписи. И за тримата материалите по делото позволяват извод за съпричастност към авторството на деянията.

Спрямо 15-годишния непълнолетен съдът подчерта, че законът предвижда „задържане под стража“ само в изключителни случаи. Настоящият бе определен като такъв предвид данните в досъдебното производство, че лицето има две регистрации в Детска педагогическа стая за нанесени телесни повреди на други граждани. Дори след законовата редукция на наказанието за непълнолетни, предвидената санкция остава в значителен размер. От приложената справка за личността на момчето съдът посочи, че то очевидно има проблеми с агресията и реагира, водено от емоции.

Спрямо 18-годишния младеж съдът отчете, че му предстои завършване на средно образование, но подчерта, че институциите нямат вина за действията му. Магистратите посочиха липсата на родителски контрол, тъй като младежът е скитал по улиците всяка вечер в компанията на по-възрастни лица. От материалите е видно, че два дни преди фаталния инцидент е имало друго подобно нападение над бездомен човек.

Спрямо 23-годишния мъж бе отчетена съпричастността към нападения над беззащитни граждани, както и липсата на адресна регистрация на територията на Варна, на която да бъде открит.

От всичко изложено съдът изведе извод, че е налице и втората изискуема предпоставка – опасност от извършване на престъпление, предвид другите противообществени прояви спрямо група лица, върху които тримата са имали "фиксация“.

Поради тези съображения съдът прецени, че към момента най-подходящата мярка за неотклонение спрямо тях е най-тежката, а именно – "задържане под стража“, съобщи БГНЕС.

Определенията по трите производства на Окръжен съд – Варна подлежат на обжалване.