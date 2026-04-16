Убийство във Варна: Непълнолетен е сред обвиняемите

Непълнолетно момче от Варна е обвинено за убийството на 46-годишен мъж, открит мъртъв на обществено място в ж.к. “Владислав Варненчик“. По случая са задържани общо трима души, като според разследването престъплението е извършено по хулигански подбуди, съобщава bTV.

Сигналът за намереното тяло е подаден на 13 април 2026 година, а първоначалният оглед и аутопсията показват, че става дума за убийство, което поставя началото на спешно разследване. Само два дни по-късно, на 15 април, полицията установява и задържа заподозрените.

Основният обвиняем е непълнолетен, който е задържан за срок до 48 часа. Заедно с него в ареста са и двама млади мъже – на 23 и 18 години, които са обвинени, че са участвали в побоя над жертвата и са му причинили телесни наранявания.

Очаква се прокуратурата да поиска от съда най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража и за тримата. Разследването продължава, като се събират доказателства и се изясняват всички обстоятелства около случилото се.

От държавното обвинение подчертават, че въпреки появилите се твърдения в социалните мрежи, задържаните нямат връзка с футболни агитки или фенски групи. Към момента данните сочат, че нападението е било провокирано от хулигански подбуди.