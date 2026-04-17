Румен Христов: Българите обичат да залагат на нов спасител

Кандидатът за депутат от ГЕРБ-СДС Румен Христов коментира в края на предизборната кампания темите за съмненията около вота, обвиненията за купуване на гласове и очакванията за политическото развитие.

"Не мога да кажа дали е удар върху служебната власт, защото е с кратък период, който се упражнява от служебния кабинет. Но е факт, че това, което се говори за наличието на опити за купуване на гласове, е грозна практика, която категорично не подкрепям. Всички сме изнервени в края на кампанията, вероятно това е дало предпоставки да се предприемат някакви действия", заяви Христов в "Денят ON AIR".

Според него в Европа не се гласува с машини и не се ползват никъде, защото има съмнения.

"Всички имаме съмнения - едни се притесняват от използването на хартиените бюлетини, други от купуването на гласове. Въпросът е хората в Комисията да си отварят очите и да не се допускат манипулации. В хартиените бюлетини възможността за манипулации почти е отнета, защото се гласува зад параван, а не в "тъмна стаичка". Тези твърдения за възможността да бъдат манипулирани машините не бяха достатъчни да спрат съмнението за тези, които имаме съмнение в този вот", допълни той за Bulgaria ON AIR.

Вижда се, че "Прогресивна България" върви твърдо към първото място, каза гостът.

"Очаква се нов спасител. Българите обичат на определен период от време да залагат на нов спасител. Ролята на опозицията също е много важна. Можем и ще бъдем силна, но конструктивна опозиция. Рано е да говорим какво би станало. Не бива да отстъпваме от евроатлантическата ориентация на България. Голямата и важна тема, ако бъдат изпълнени четирите години, е ускорен икономически растеж и увеличаване на БВП", обясни Христов.

По думите му съставяне на правителство и приемане на редовен бюджет са нещата, от които зависят държавните служители, хората със социално подпомагане, пенсионерите и частният сектор.

"Пагубно за България е да нямаме бюджет. Когато няма бюджет, проектите спират, а това не е добре. Поначало имаме нагласа да водим разговори за участие в преговорите за подмяна на Висшия съдебен съвет, ако бъдем поканени. От нови избори никой няма полза", коментира кандидатът за депутат от ГЕРБ-СДС.