Хиляди българи в Близкия изток остават без право на вот

Хиляди българи ще бъдат лишени от възможността да гласуват на тези избори. Причината е ситуацията в Близкия изток, заради която няма да бъдат разкрити секции в Обединените арабски емирства, Катар, Кувейт, Саудитска Арабия, Израел, Йордания и Иран.

Според председателя на Българския културен център в Тел Авив Рина Бакалов решението на ЦИК да не разкрива секции в региона е било взето прибързано. В ефира на NOVA тя коментира, че към момента все пак съществува възможност за провеждане на вот, тъй като примирието е в сила.

Бакалов изрази надежда младите хора в България да отидат до урните и да гласуват и от името на онези, които сега нямат тази възможност - за европейска и правова държава.

"След изборите се надяваме да видим България като европейска и правова държава, където младите да се връщат като инвеститори", коментира Рина Бакалов. "Да няма нужда от програми за привличане на българските граждани. Те сами ще се върнат, стига да могат да инвестират всичко, което са научили и спечелили в чужбина, законно в България", допълни тя.

По думите й българите в Израел следят внимателно всичко, което се случва в родината, а обичта към България остава жива в сърцата им.

"Много малко усилия са нужни на България, за да тръгне по нормалния европейски път, така че да искаме всички да се върнем там", каза още българката в Израел.