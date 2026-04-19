IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 33

Хиляди българи в Близкия изток остават без право на вот

Липсата на секции лишава сънародниците ни в седем държави от участие в изборите

19.04.2026 | 09:20 ч.
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Хиляди българи ще бъдат лишени от възможността да гласуват на тези избори. Причината е ситуацията в Близкия изток, заради която няма да бъдат разкрити секции в Обединените арабски емирства, Катар, Кувейт, Саудитска Арабия, Израел, Йордания и Иран.

Според председателя на Българския културен център в Тел Авив Рина Бакалов решението на ЦИК да не разкрива секции в региона е било взето прибързано. В ефира на NOVA тя коментира, че към момента все пак съществува възможност за провеждане на вот, тъй като примирието е в сила.

Бакалов изрази надежда младите хора в България да отидат до урните и да гласуват и от името на онези, които сега нямат тази възможност - за европейска и правова държава.

"След изборите се надяваме да видим България като европейска и правова държава, където младите да се връщат като инвеститори", коментира Рина Бакалов. "Да няма нужда от програми за привличане на българските граждани. Те сами ще се върнат, стига да могат да инвестират всичко, което са научили и спечелили в чужбина, законно в България", допълни тя.

По думите й българите в Израел следят внимателно всичко, което се случва в родината, а обичта към България остава жива в сърцата им.

"Много малко усилия са нужни на България, за да тръгне по нормалния европейски път, така че да искаме всички да се върнем там", каза още българката в Израел.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

избори българи близкия изток
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem