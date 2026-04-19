Йотова гласува за работещо НС, за бързо и силно правителство ВИДЕО

Имаше малък проблем с машината за гласуване, хартията вътре беше заяла, но за секунди я поправиха. Винаги съм имала доверие в машинния вот и винаги съм гласувала на машина. Това е техника, не мисля, че има умисъл.

Това каза президентът Илияна Йотова, която гласува в секция в Софийска професионална гимназия по електроника ,,Джон Атанасов“. Президентът избра да гласува на машина. По време на гласуването на президента машината за гласуване имаше технически проблеми и се наложи да бъде обслужена от техническо лице.

Гласувах, за да има нормално работещо Народно събрание, да бъде избрано бързо неговото ръководство, да не сме свидетели отново на пазарлъци и бавене, както беше предишните пъти. Да има бързо и силно правителство, защото проблемите не чакат. Имаме да решаваме много въпроси, свързани с вътрешната политика, свързани с растящите цени и доходите. Час по-скоро трябва да има нормален, работещ, истински бюджет на страната, защото цели системи буксуват в момента.

Трябва да помислим за доходите на най-слабите. Гласувах освен за икономически развита България, но и за грижа за най-уязвимите хора. Защото цялото това безвремие, на което бяхме свидетели в последните две години, се отрази най-зле на тях - те едва свързват двата края, допълни президентът.

Трябва да направим така, че правителството да бъде със силен и влиятелен глас сред европейските ни партньори и семейство, трудни са ситуациите в международен план - конфликти и от едната, и от другата страна, трябва да изплуваме от тази криза заедно, каза още Йотова.

НС трябва да се конституира първо, но още по-бързо ще се опитам да започна с даването на мандатите, каза още Йотова, цитирана от БГНЕС.

Очаквам много голяма избирателна активност, призовавам хората да гласуват масово днес. Да покажем, че не ни е все едно как и в каква държава живеем, призова президентът.

Положиха се много усилия, но схеми, които са градени десетки години, трудно могат да бъдат разрушени за един месец - така президентът коментира борбата с купения вот. Въпреки това, допълни Йотова, моите почитания към ръководството на МВР.