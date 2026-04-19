Дечев: Само 0,5% от машините са се повредили

99,5% от машините работят безпроблемно. Това обяви служебният вътрешен министър Емил Дечев в публикация във Facebook.

"Неизправностите са в по-малко от 1% от всички устройства. Не при всички се налага изтегляне от процеса на гласуване. Почти идентично е поведението на машините от началото на днешния изборен ден с това на предходните парламентарни избори през октомври 2024 г.", обясни Дечев.

По думите му към 12:30 часа в изборния ден сигнали има за 74 машини, което е по-малко от 1%, по-конкретно - 0,5%.

"На сигналите се реагира своевременно от техниците на изпълнителя на ЦИК, Сиела Норма, и изборният процес с машини протича нормално. До момента не са получени сигнали за проблеми със софтуера на машините", допълва вътрешният министър.

Проблеми с машините

Сигнали за неработещи машини идват от цялата страна.

В пет секционни избирателни комисии в област Плевен гласуването с машини бе преустановено, съобщава на сайта си РИК. И в петте решения е записано, че причината за преустановяване на машинното гласуване е "поради наличие на външни непреодолими обстоятелства по смисъла на чл. 269 от Изборния кодекс".

В Бургас още от сутринта спряха да работят няколко машини в Малко Търново, Айтос и Поморие, като пет секции са преминали на гласуване с хартиени бюлетини.

В две секции - в Ловеч и Троян - е преустановено гласуването с машини, съобщи председателят на Районната избирателна комисия (РИК) в Ловеч Росица Димитрова. По думите ѝ причината са непреодолими обстоятелства.

Проблемът навсякъде се оказа сходен - устройствата разпечатват част от бюлетините без да се вижда за кого е гласувано или принтират празни бюлетини.