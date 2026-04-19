50 души с имунитет са готови да купуват гласове в края, МВР ги дебне ВИДЕО

В последните часове на изборния ден служебният премиер Андрей Гюров отново призова хората да излязат и да гласуват.

Във видео, публикувано онлайн, той заяви, че МВР знае за 50 души с имунитет, които са готови да излязат да купуват гласове като последен шанс да влязат в парламента.

"МВР ги наблюдава и ще противодейства, но най-голямата сила е у вас. Вие можете да ги спрете с гласа си. Така купеният и контролиран вот ще бъде неутрализиран. Кандев и Дечев разчитат на вас", заяви Гюров.

"В същото време върви ала-бала с говоренето за машините. Нека да сме наясно - към този момент 0,8% от машините са извън строя. Това означава, че машините работят, че алтернатива има и можете да гласувате спокойно. Правителството си свърши работата", каза още той.

След 20 часа Дечев обявява кои са лицата с имунитет, които са купували гласове

"В 20:01 на изборния ден ще кажа кои са шампионите, сребърния и бронзовия медалист", заяви вчера пред "Дойче Веле" вътрешният министър Емил Дечев.

От МВР вече се похвалиха с над 1 200 000 конфискувани евро и над 370 задържани след акциите срещу купуването на гласове.

Дечев не е изненадан от мащаба на заловеното и смята, че то е много малка част от всичкото.