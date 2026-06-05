След пороите: Домовете с тиня, унищожени уреди, загинали животни

Десетки къщи, дворове и улици са наводнени и потънали в кал, а покъщнината е унищожена - това остави след себе си водният потоп, който връхлетя котленското село Тича.

Във Варненско частичното бедствено положение остава, след като проливните дъждове там също потопиха къщи и повредиха мостове.

Река Черна преля и наводни котленското село Тича.

Жителите на засегнатите райони разказват, че водата е заляла домовете им за минути и е унищожила почти цялото им имущество. Някои от тях са останали без място за спане, а къщите им все още са под вода.

Пострадали семейства споделят, че наводнението е унищожило електроуреди, мебели и лични вещи.

Хладилници, телевизори, микровълнови печки, дивани и спални са негодни за употреба, а много хора са останали дори без дрехи и разчитат на помощ от свои близки и съседи.

Други жители разказват, че домовете им са затрупани с кал и тиня, включително спални помещения и бани, и не знаят как ще успеят да се справят с щетите.

Щетите от бедствието вече се описват.

Военни и доброволци помагат на пострадалите семейства да разчистят наводнените си домове.

Междувременно предстои да бъде установена точната причина реката да излезе от коритото си.

Според областния управител на Сливен Михаил Кашеров, проблемът най-вероятно се дължи на съчетание от два фактора.

Първият е огромното количество валежи, паднали в Стара планина, именно във водосбора на реките Братанска и Черна, които образуват река Голяма Камчия при село Тича.

По думите му вторият възможен фактор е състоянието на речните корита. Той предполага, че те не са били почистени достатъчно добре през миналата година, но подчерта, че това ще стане ясно едва след извършването на обследване.

Безсънна нощ преживяха и жителите на варненското село Медовец.

След бедствието там останаха разрушен мост, наводнени къщи и загинали животни.

Местни хора разказват, че пороят е отнесъл домашните им животни, включително кози и кокошки. Други споделят, че са се опитали да спасят свои близки от придошлите води, но не винаги са успявали.

Жители на селото отбелязват, че ситуацията не засяга само Медовец, а и други населени места по поречието на реката, които също са понесли сериозни щети от наводненията.

Заради проливните дъждове, частично бедствено положение е обявено освен във варненската община Дългопол и в община Вълчи дол.

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