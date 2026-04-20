Румен Радев убедително води и в Пловдив, ПП-ДБ - втори

Румен Радев и "Прогресивна България" печелят убедително и във втория по големина град у нас - Пловдив. Челната тройка се допълва от ПП-ДБ и ГЕРБ-СДС, но далеч назад.

Данните на ЦИК към 06:00 на 20 април при обработени 88,8% СИК протоколи в РИК сочат следните резултати:

"Прогресивна България" - 45,9%

ПП-ДБ - 16,5%

ГЕРБ-СДС - 13,3%

"Възраждане" - 4,6%

"Сияние" - 4,2%

МЕЧ - 3,6%

"Величие" - 3%

"БСП-Обединена левица" - 2,6%

ДПС - 1,1%

АПС - 0,6%

ИТН - 0,8%