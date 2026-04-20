Новини Днес | 28

Румен Радев убедително води и в Пловдив, ПП-ДБ - втори

20.04.2026 | 07:12 ч. 1
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Румен Радев и "Прогресивна България" печелят убедително и във втория по големина град у нас - Пловдив. Челната тройка се допълва от ПП-ДБ и ГЕРБ-СДС, но далеч назад.

Данните на ЦИК към 06:00 на 20 април при обработени 88,8% СИК протоколи в РИК сочат следните резултати:

  • "Прогресивна България" - 45,9%
  • ПП-ДБ - 16,5%
  • ГЕРБ-СДС - 13,3%
  • "Възраждане" - 4,6%
  • "Сияние" - 4,2%
  • МЕЧ - 3,6%
  • "Величие" - 3%
  • "БСП-Обединена левица" - 2,6%
  • ДПС - 1,1%
  • АПС - 0,6%
  • ИТН - 0,8%

Свързани статии

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

