Румен Радев убедително води и в Пловдив, ПП-ДБ - втори

Румен Радев и "Прогресивна България" печелят убедително и във втория по големина град у нас - Пловдив. Челната тройка се допълва от ПП-ДБ и ГЕРБ-СДС, но далеч назад.
Данните на ЦИК към 06:00 на 20 април при обработени 88,8% СИК протоколи в РИК сочат следните резултати:
- "Прогресивна България" - 45,9%
- ПП-ДБ - 16,5%
- ГЕРБ-СДС - 13,3%
- "Възраждане" - 4,6%
- "Сияние" - 4,2%
- МЕЧ - 3,6%
- "Величие" - 3%
- "БСП-Обединена левица" - 2,6%
- ДПС - 1,1%
- АПС - 0,6%
- ИТН - 0,8%
