Пилот на изтребител, президент, бъдещ премиер: Радев обеща да се бори с мафията

Румен Радев, бивш началник на ВСС и президент в два мандата на България, е на път да спечели пълно мнозинство на парламентарните избори, които се проведоха в неделя. През цялата си кампания той обеща да се бори с всепроникващата “мафиотска държава“, която той обвинява в подкопаване на най-бедната страна в ЕС.

Разтърсвана от непрестанни политически кризи и отслабена от крехки коалиции, балканската нация с 6,7 милиона жители става почти неуправляема. Тя е имала седем министър-председатели от 2021 година насам - нито един от тях не е издържал пълен мандат - и вотът този уикенд ще бъде осмият за пет години.

Далеч не е ясно обаче дали бившият пилот на изтребител МиГ-29 Радев, скептик по отношение на подкрепата за Украйна и присъединяването на България към еврозоната тази година, ще успее да преодолее тази безизходица.

Неговият политически дневен ред също е загадъчен и Брюксел има основания да бъде предпазлив. Радев отдавна заема позиции, съответстващи на тези на Кремъл по отношение на Украйна, а също така и намеква, че иска да внася руски петрол. И въпреки обещанието му да се справи с повсеместната корупция на високо ниво в страната, критиците му посочват, че "Прогресивна България“ привлича подкрепа от партии със собствена противоречива история на национализъм и корупция.

Както лидерът на центристката опозиция Асен Василев от партията "Продължаваме промяната“ попита репортери по-рано тази година: "Търси ли Радев силна България в силна Европа? Или България, следваща модела на Орбан, действаща като троянски кон в ЕС и блокираща интеграцията?“

От президент до министър-председател?

Радев използва смелите си летателни умения, за да изгради политическата си марка, пише Politico.

Преди Радев да се кандидатира за президент на изборите през 2016 г., PR отделът на военновъздушните сили силно рекламира неговите лупинги в нашумяло авиошоу. По подобен начин, на тазгодишните парламентарни избори, видеоклип от кампанията го показва в пилотската кабина на неговия МиГ-29, разказващ вертикално излитане. "Невероятна сила“, възкликва той срещу силите на претоварване.

След като поема президентския пост през 2017 г., Радев бързо компенсира липсата на политически опит, като се възползва от военния си опит, за да култивира личността на безстрашен патриот, некорумпиран от партийната политика. Като бивш генерал, той също цитира военното си образование в оценките си защо смята, че Украйна трябва да поиска мир с Русия.

Големият му пробив дойде през 2020 г. на фона на голяма политическа буря относно влиянието на олигарсите върху държавните прокурори. Това беше борба, която предизвика големи улични протести през лятото и помогна на Радев да се утвърди като най-популярния политик в страната.

Прокурорите нахлуха в президентските офиси и задържаха за кратко двама от служителите на Радев, което само засили доверието му като борец срещу завладяването на държавата. С нарастването на обществения гняв, той излезе да поздрави тълпата една лятна вечер, вдигайки стиснат юмрук, осъждайки корупцията и призовавайки "мафиотите“ да напуснат изпълнителната власт.

Тази битка срещу корупцията е на преден план в тазгодишната кампания, а определящото предизборно обещание на Радев е да "свали олигархията“.

"Олигархията е дълбоко вкоренена в социалния и икономически живот на страната. Това е пирамидална [схема], която систематично източва обществото, като същевременно осигурява неговата безнаказаност чрез контрол върху институциите, партиите, изборите, медиите и бизнеса“, каза Радев миналия месец.

"Ако този модел не бъде премахнат, всяка форма на управление ще бъде обречена на провал“, каза той пред поддръжниците си в София.

Тази борба ще го изправи срещу могъщи врагове. Основните му политически противници са двамата водещи политически тежка категория в България - бившият премиер Бойко Борисов и Делян Пеевски, лидер на партията ДПС-Ново начало. Опозиционните политици обвиняват и двамата, че са ключови двигатели на олигархичната дълбока държава на страната - обвинение, което те отхвърлят.

Кои са поддръжниците му?

Въпреки годините на спекулации, че ще се кандидатира за министър-председателския пост, Радев най-накрая разкри проекта си за "Прогресивна България“ едва през март. Макар че Радев официално не ръководи "Прогресивна България“, той безспорно е нейното лице. Движението е съставено от пъстра група политици, близки до него, или такива, които са променили лоялността си, а също така включва военни фигури, новодошли и бивши спортни личности. Само шест жени водят партийни листи в 31-те избирателни района на страната.

"Лицето му е навсякъде, което вероятно е важното, защото никой друг не е разпознаваем“, каза Димитър Бечев, старши сътрудник в Carnegie Europe. "

Прогресивна България“ привлече еклектичен кръг от поддръжници. Анкетите показват, че е привлякла някои поддръжници на проруската крайнодясна партия "Възраждане“. Ахмед Доган, основателят на партия ДСП и сега основен съперник на Пеевски, също изрази подкрепата си. А ВМРО, по-малка националистическа групировка, официално подкрепи партията на Радев. Програмата на партията обаче предлага малко подробности и Радев не е позиционирал "Прогресивна България“ ясно в политическия спектър. Неговите икономически политики, например, носят белезите както на леви, така и на десни платформи.

През последните седмици Радев участва в предизборната кампания в цялата страна. Екипът му в социалните медии публикува снимки и видеоклипове на препълнени зали и аплодиращи зрители. Но досега той е дал само две интервюта по време на кампанията - едното за националната обществена телевизия, а другото за популярен YouTube канал с история на разпространение на дезинформация и проруски тези.

Боряна Димитрова от социологическата агенция Alpha Research, добави: "Неговата стратегия е да държи изявленията си възможно най-неясни и неясни, за да позволи на избирателите да чуят каквото искат да чуят от него. Той хвърля широка политическа мрежа, опитвайки се да се хареса на избиратели както отляво, така и отдясно в политическия спектър. Опитва се да си играе с всички.“ Този подход може да осигури гласове в неделя, но тя предупреди, че рискува да се обърне срещу него в момента, в който Радев поеме властта. Тя го нарече "парадоксална фигура“ – по-скоро поляризираща, отколкото обединяваща като президент, и като бъдещ министър-председател – "всеяден, с малка яснота относно принципите си или решенията, които предлага“.

Въпреки че Радев намали проруската си реторика по време на кампанията, неговите възгледи все пак се появяваха няколко пъти, включително относно нуждата на България от евтин руски петрол. Когато настоящото служебно правителство реши в края на март да подпише 10-годишно споразумение за сътрудничество с Украйна, Радев го атакува остро, обвинявайки кабинета, че "ни въвлича във война“.

Сложни коалиции

Ако Радев не успее да сформира правителство, цената ще бъде висока. Политическите анализатори предупреждават, че ореолът му на месия може бързо да избледнее. "Перспективата за поредни предсрочни избори вероятно ще отслаби позицията на Радев“, каза Димитрова.

Бечев се съгласи, предупреждавайки, че Радев "вече няма да има аурата на аутсайдера“.

България е виждала този модел и преди: Спасителят пристига, не успява да управлява и скоро губи предимството на новодошлия, което го е карало да изглежда неудържим. Радев знае по-добре от повечето какво се случва, когато самолет спре на височина.