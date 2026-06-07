НБА: Билетът за финалните мачове на Ню Йорк Никс мина 100 000 долара

Билетите за домакинските мачове на Ню Йорк Никс във финалите на НБА достигнаха космически висини. Цената е рекордно висока в историята на лигата, според L'Équipe.

След победата на Никс във втория мач от серията, минималната цена на билета за мач в Медисън Скуеър Гардън се повиши до 11 000 долара. Това са места под покрива на арената, предлагащи ограничена гледка към игрището.

Най-скъпите места са на цена над 100 000 долара. Място на 12-ия ред на долния етаж, например, струва 112 000 долара. Местата извън игрището не се предлагат за публична продажба и се разпространяват чрез търг на НБА.

Още преди началото на финалите, най-евтиният билет струваше 3 900 долара, което вече беше рекорд в НБА. След първия мач цената се повиши до 8 000 долара, а след втората победа на Ню Йорк надмина 11 000 долара.

За четвъртия мач минималната цена на билета вече е 14 000 долара.