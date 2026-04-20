След вота: Избирателите искат край на корупцията и по-ниски разходи за живот

Партията на проруския бивш президент на България Румен Радев е на път да спечели с лекота парламентарните избори в неделя, показват екзит пол, след като проведе кампания за изкореняване на корупцията и прекратяване на спиралата от слаби и краткотрайни правителства, пише Ройтерс.

Радев, евроскептичен бивш пилот на изтребител, който се противопоставя на военната подкрепа за усилията на Украйна във войната срещу Москва, се оттегли от президентския пост през януари, за да се кандидатира в изборите, които се провеждат след като масови протести принудиха предишното правителство да подаде оставка през декември.

Това бяха осмите избори за пет години в балканската страна с население от около 6,5 милиона души, където избирателите са уморени от малка група ветерани политици, широко възприемани като корумпирани, но където нито една партия не е успяла да привлече достатъчно подкрепа.

Окончателните екзит пол, проведени от софийската агенция „Алфа Рисърч“, показаха, че „Прогресивна България“ на Радев е с 38,1%, далеч пред партията ГЕРБ, водена от бившия премиер Бойко Борисов, която остава на второ място с 15,9%. Точните проценти на другите екзит пол варираха, но все пак показаха убедителна победа за Радев.

Ако се потвърди, резултатът ще бъде един от най-силните резултати на една партия от години насам.

„Ще направим всичко възможно, за да не се наложи да отидем отново (на избори). Това е пагубно за България“, заяви Радев пред репортери в кратки коментари след обявяването на екзит-пол резултатите.

Той заяви, че би бил готов да работи с реформистката коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ), която се класира на трето място в екзит-пол на „Алфа Рисърч“ с 14,1%, по въпросите на съдебната реформа, но добави, че правителство на малцинството също е вариант.

„Готови сме да разгледаме различни варианти, за да може България да има нормално и стабилно правителство“, каза той.

Окончателните резултати от изборите се очакват в понеделник.

В кампанията си Радев призова за подобряване на отношенията с Москва и възобновяване на свободния поток на руски нефт и газ към Европа.

Не е ясно доколко това ще се отрази на външната политика на България, член на НАТО и Европейския съюз, която се присъедини към еврозоната през януари. Коалиция с реформистката ПП-ДБ би могла да смекчи евентуални прокремълски наклонности.Така или иначе, ⁠умелата кампания в социалните медии, пълните каси и обещанието за стабилност ⁠повишиха подкрепата за Радев, а участието му засили интереса на избирателите. Alpha Research оцени избирателната активност на 47% един час преди края на гласуването, което е повишение спрямо общо 39% на последните избори през октомври 2024 г.

България се развива бързо от падането на комунизма през 1989 г. и се присъедини към Европейския съюз през 2007 г. Средната продължителност на живота се е повишила значително, безработицата е най-ниската в ЕС, а икономиката разполага с по-големи гаранции след присъединяването към еврозоната през януари.

Но страната изостава от другите държави от ЕС по много показатели, а корупцията остава широко разпространена, включително по време на избори, където купуването на гласове е често срещано явление.

Разходите за живот се превърнаха в особено актуален проблем, след като България прие еврото. Предишното правителство падна на фона на протести срещу нов бюджет, предлагащ увеличение на данъците и по-високи социалноосигурителни вноски.

„Политиците трябва да се обединят и да вземат решения – а не да водят постоянни конфликти и спорове, преминавайки от едни избори към други, без да свършат нищо“, каза Богомил Бардарски, 72-годишен металург, гласувал в София.