Киселова отрече да е укривала доклади от Радев и БСП

Наталия Киселова разясни хронологията около постъпването на спорния документ, свързан с казуса с руския журналист Александър Невзоров.

Тя потвърди, че в деловодството на Народното събрание е постъпило писмо, подписано от тогавашния изпълняващ длъжността председател на ДАНС Деньо Денев.

След като се запознала със съдържанието му, доц. Киселова преценила, че документът не трябва да остане в явното деловодство, а да бъде изпратен в секретното.

"Моето разбиране като юрист беше, че след като става дума за информация, която съдържа имена на служители на Държавна агенция "Национална сигурност", тя не трябва да бъде по пощите на народните представители", обясни Киселова в студиото на "Денят ON AIR".

Тя уточни, че документите в явното деловодство се сканират и автоматично се изпращат по имейлите на всички депутати. Според нея в конкретния случай това би могло да застраши сигурността на служителите, чиито имена фигурират в документа.

Провокация или защита на държавния интерес

На въпрос дали укриването на документа не е било нарочна провокация, доц. Киселова заяви, че причините за подобно изпращане от страна на ДАНС могат да бъдат както некомпетентност, така и провокация.

Тя обаче подчерта, че целта ѝ е била единствено да защити държавния интерес.

"Когато става дума за защита на интересите на държавата, хората, които са работили по този случай, трябва да бъдат пазени", категорична беше тя пред Bulgaria ON AIR.

Имало ли е план за укриване на информацията

Доц. Киселова отрече обвиненията, че умишлено е укрила доклада от партийни лидери или от президента Румен Радев.

По думите ѝ документът не е бил адресиран до никого конкретно, освен до председателя на парламента. Тя посочи, че по закон е имала право да ограничи достъпа до него.

Киселова добави, че тогавашният вицепремиер Атанас Зафиров, който по това време е бил и в ръководството на БСП, е трябвало да бъде запознат от тогавашния министър-председател по реда на Закона за защита на класифицираната информация.

Тя уточни още, че новата Комисия за контрол над службите има право да изслуша настоящия председател на ДАНС и да даде достъп на депутатите до документа, ако те го поискат по официалния ред.

Казусът "Мавродиев" и паралелът с Цветан Василев

В края на разговора беше засегната и темата за Стоян Мавродиев, който беше арестуван в Сърбия, както и за изтеклите негови показания.

Доц. Киселова изрази скептицизъм, че бившият директор на Българската банка за развитие (ББР) ще бъде екстрадиран бързо в България. Тя направи паралел с дългогодишния казус с банкера Цветан Василев в Белград.

"Много е възможно да сме в ситуация, в която едва ли не всяко заседание на съда в Белград да очакваме да бъде предоставена възможност и да бъде върнат, но да има сходна ситуация с Цветан Василев. Хора, които имат вземане-даване с големите пари, обикновено имат и добри юридически съветници", коментира тя.

Киселова завърши с надеждата, че както изчезналите пари, така и самият Мавродиев ще бъдат изправени пред българското правосъдие. Тя обаче призна, че не е оптимист за бърза развръзка.