Кандев: Ако днес дори един човек е повярвал, че гласът му има значение, значи си е струвало

Изпълняващият длъжността (и.д.) главен секретар на МВР Георги Кандев заяви в публикация във фейсбук, че той и екипът му са направили всичко по силите си за гарантиране на по-честен и защитен изборен процес.

„Дадохме всичко от себе си. Не като оправдание. Бях абсолютно наясно колко дълбоко е пропукано доверието на хората в изборния процес. Ясни ми бяха и опитите за купуване на гласове“, написа Георги Кандев.

Той подчертава, че е работил без прекъсване и с отговорност за всяко действие. „За краткото време, което имах, не си позволих нито ден комфорт. Нито миг колебание. Работих с ясната мисъл, че всяко действие или бездействие има значение“, посочва в публикацията и.д. главен секретар на МВР.

„Направихме всичко по силите си този процес да бъде по-честен. По-защитен. Знам, че една битка не поправя цяла система. Но знам, че всяка промяна започва с отказа да се примириш“, допълва той.

Кандев отбелязва, че по време на работата е имало натиск и съпротива, но и подкрепа от страна на колеги в страната. Той изразява благодарност на служебния премиер Андрей Гюров и политическото ръководство на МВР, начело с министър Емил Дечев.

„Не твърдя, че сме успели да променим всичко. Но мога да кажа, че не се огънахме. Не затворихме очи. Не се предадохме“, посочва още Кандев.

Според него дори малка промяна в доверието на избирателите е значима. „Ако днес дори един човек е повярвал, че гласът му има значение, значи си е струвало. България заслужава честен избор“, пише Кандев.