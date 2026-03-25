Кандев: Купувачи на гласове са в листите за депутати

Пари, храна, дори кокошки. Месец преди извънредните парламентарни избори на 19 април "пазарът" за купуване на гласове вече е активен. Какво прави МВР?

Схеми за купуване на гласове с пари и социални помощи. Система от хора - "стотници“ и "десетници“, които разпределят вот и купувачи. Някои стават кандидати за депутати. Това са част от сигналите, които проверява МВР преди предизборите на 19 април.

Образувани са 62 досъдебни производства, което е шест пъти повече в сравнение с изборите през 2024 г. Предупредителните протоколи са три пъти повече, а сигналите до полицията са със 741 на сто повече в сравнение с предизборната кампания преди две години.

Изпълняващият длъжността лавен секретар на МВР Георги Кандев в Студио България на Свободна Европа говори за купуването на гласове

"Част от контингента, който се занимава с извършването на тези престъпления купуване на гласове се включва в листите на политически партии на неизбираеми места", каза Кандев. По думите му "единствената цел е придобиването на кандидат-депутатски имунитет".

Според Кандев участниците в схемите действат йерархично и координирано. „Стотниците получават пари от други лица и отговарят за раздаването и за спускането на по-долно ниво на инструкции. Поставят задачи на съответния "десетник" колко гласа трябва той да отчете след изборите“.

Той каза, че МВР е проверило и сигнал за "глас срещу 10 кокошки".

Кандев съобщи още, че се правят проверки и на програми за временна заетост - става въпрос са сигнали, че хора са запсани на работа, но не правят нищо.

Случаят "Петрохан"

Разследването на случая "Петрохан" и "Околчица" продължава, но информацията по него остава ограничена. „По случая "Петрохан" е свършена огромен обем работа и от полицейските служители, оперативни такива, и от разследващите полицаи“, каза Кандев.

Изпълняващият длъжността главен секретар добави, че от МВР могат да потърсят международна помощ при нужда. „Ако имаме необходимост, колегите от ФБР Федералното бюро за разследвания на САЩ) ще ни окажат пълна подкрепа“, каза Кандев. По думите му решението дали такава помощ е необходима, е в правомощията на прокуратурата.

В края на февруари от окръжната прокуратура в София казаха, че са поискали съдействие от американска партньорска служба и Европол в разследването на случаите "Петрохан" и "Околчица". До този момент няма повче информация какви са резултатите от това искане.

Според Кандев "безспорният факт е, че няма от друг седми човек в случая Петрохан". Основната версия на прокуратурата е, че става дума за три самоубийства край хижа Петрохан, две убийства и още едно самоубийство в кемпер под връх Околчица.