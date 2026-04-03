Кандев: Служител от "Социално подпомагане" е оказвал натиск върху избиратели

Получен е изключително тревожен сигнал в ОДМВР - Смолян за оказван натиск, отправяне на заплахи и извършване на неправомерни действия спрямо потребители на социални услуги и лица от уязвими групи. Това съобщи на фейсбук страницата си главният секретар Георги Кандев.

Според него, целта на тези действия - недопустимо и цинично влияние върху вота на предстоящите избори в Доспат.

Особено обезпокоително е, че в сигнала се посочва лице, заемащо длъжност в структура на Дирекция „Социално подпомагане“, което злоупотребява със служебното си положение и достъпа си до хора в най-уязвимо положение, заявява Кандев.

Подобни действия представляват грубо посегателство не само срещу изборния процес, но и срещу основни човешки права и достойнството на хората, които държавата е длъжна да защитава.

Случаи като този са абсолютно недопустими. Няма да има толеранс. Няма да има компромиси, категоричен е Кандев.

Всеки, който си позволи да използва служебно положение или уязвимостта на хората за политически цели, ще понесе пълната отговорност пред закона. МВР ще действа бързо, решително и без колебание, заявява още Кандев.