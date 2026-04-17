Нов удар по купуването на гласове: Хванаха 200 евро в пликове във Варна

Близо 200 000 евро, разпределени в пликове и предназначени за купуване на гласове, са открити при акция на МВР във Варна, съобщи главният секретар на МВР Георги Кандев в публикация в социалните мрежи.

Сумата е намерена при претърсвания на четири адреса в града, заедно със списъци, съдържащи лични данни на граждани.

По данни на разследването става дума за организирана престъпна група, изградена мрежа за купуване на гласове в навечерието на изборите. В нея участва и мъж, който е общински съветник от Провадия.

Работата по случая е започнала в началото на месеца. Само в рамките на един ден са разпитани 152 души, за които има информация, че са получили пари, за да гласуват за конкретна политическа сила.

Съставени са 137 протокола на лица, за които има данни за участие в изборни престъпления.

Задържани са четирима души.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на прокуратурата във Варна.

Разследването продължава.