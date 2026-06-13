Нова ера в енергетиката: заработи първият в света голям водороден двигател

Гигантски двигател, задвижван с водород, успешно генерира електричество за националната мрежа на Испания, което според производителя е първото в света начинание за мащабно производство на електроенергия, съобщава Euronews.

Технологията е разработена от финландската енергийна компания Wärtsilä и е тествана в нейното съоръжение в Северна Испания. Двигателят работи изцяло на водород и е проектиран да помогне за решаването на едно от най-големите предизвикателства пред възобновяемата енергия: осигуряването на електричество, когато вятърната и слънчевата енергия не генерират достатъчно енергия.

Представители на компанията казват, че двигателите, задвижвани с водород, биха могли да помогнат за балансиране на бъдещите енергийни мрежи, без да произвеждат въглеродни емисии. За разлика от водородните горивни клетки, системата използва голям двигател с вътрешно горене, пригоден да работи с чист водород.

Wärtsilä казва, че множество агрегати евентуално биха могли да бъдат комбинирани в електроцентрали с комунален мащаб, способни да произвеждат стотици мегавати електроенергия.

Експертите обаче казват, че остават основни препятствия. Мащабното използване на водород би изисквало значителни инвестиции в производствена, складова и транспортна инфраструктура, както и по-силна политическа подкрепа.

Изпитанието идва в момент, когато Испания продължава да разширява възобновяемата енергия, като вятърната и слънчевата енергия представляват нарастващ дял от производството на електроенергия в страната.