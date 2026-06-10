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Гълъб Донев: Падане на доходи няма да има

Дефицитът е резултат от небалансирана структура на разходите

10.06.2026 | 21:21 ч. Обновена: 10.06.2026 | 21:21 ч. 18
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Падане на доходи няма да има. Това заяви за Нова телевизия вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев.

"Държавата в момента е в състояние да изплаща пенсиите, социалните плащания и възнагражденията на държавните служители. Прекомерният разход не е достатъчно обмислен, тъй като в предходни години допуснахме разходите да нарастват по-бързо от приходите", каза още Донев.

Правителството поема ангажимент да не увеличава данъците, включително да запази действащия плосък данък. Донев подчерта, че подобна промяна би засегнала средната класа и затова не стои на дневен ред.

Гълъб Донев каза още, че към момента не може да се спекулира с конкретния размер на минималната работна заплата,

тъй като се водят разговори между държавата, работодателите и синдикатите.

"Това представлява максимален лимит, а не задължително усвояване на цялата сума. Средствата са необходими за покриване на плащания по Плана за възстановяване и устойчивост до 31 август", добави той.

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Според него дефицитът е резултат от небалансирана структура на разходите.

"При правилни политики натискът върху него може да бъде намален", категоричен е вицепремиерът.

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Тагове:

Гълъб Донев минималната работна заплата
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