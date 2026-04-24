Плюшени мечета във Вашингтон насочват вниманието към изчезналите украински деца ВИДЕО

Между Капитолия на САЩ и паметника на Вашингтон стоеше кървавочервено послание.

"Путин отвлече 20 000 украински деца. Върнете децата“, е призивиът на инсталацията, визирайки децата, за които се твърди, че са откраднати от Русия на фона на продължаващата война.

Застъпници се бяха събрали в четвъртък, за да призоват за събиране на украинските семейства.

Организаторите прекараха часове в сглобяване на инсталацията, която беше съставена от малки пурпурни, бели и бежови плюшени мечета, съобщава ABC news.

Тъй като в момента Съединените щати са фокусирани върху преговорите с Иран, участниците в митинга се надяваха да подчертаят продължаващата хуманитарна криза. Според украинското посолство, около 20 000 деца са били отвлечени от Русия.

Спасени или отвлечени?

Руските власти многократно отхвърлят твърденията за отвличане, твърдейки, че техните войници само са спасявали украински деца и са ги събирали отново със семействата им, когато е било възможно.

Републиканският представител Майкъл Маккол от Тексас и демократическата сенаторка Ейми Клобучар от Минесота, сенатор Ричард Блументал от Кънектикът и представителят Джейми Раскин от Мериленд се присъединиха към украинския посланик Олга Стефанишина за пресконференция.

Посланикът отправи остри думи към руските лидери, които нарече престъпници и отправи призив към американските законодатели" "Призоваваме колегите си от Сената и Конгреса да не забравят, да поддържат това колело да се върти“, каза Стефанишина.

Маккол, отявлен съюзник на Украйна, предупреди, че броят на изчезналите деца може да е значително занижен. Той отправи призив за действие и настоя за "морална яснота“ сред колегите си.

"Историята ще ни съди по това как ще реагираме“, каза конгресменът от Републиканската партия.

Личната мисия на Мелания

Законодателите също така споделиха двупартийни похвали за първата дама Мелания Тръмп, която превърна събирането на украинските семейства в лична мисия.

През август 2025 г. първата дама написа писмо до руския президент Владимир Путин, в което се застъпи за връщането на изчезналите деца. Президентът Тръмп каза, че лично е предал това писмо на срещата на двамата лидери в Аляска.

На 2 април офисът на първата дама обяви, че тя е улеснила четвъртия кръг от обединения на страните и събиране на няколко разделени семейства.

Мелания Тръмп похвали ръководството както на Украйна, така и на Русия за помощта им, докато беше домакин на отделно събитие в града в четвъртък.

"Това не е лесен подвиг, но аз аплодирам ръководството на двете държави в работата с моя представител и мен, за да върнем любовта и безопасността на всеки човек“, каза тя.

Украинският президент Володимир Зеленски също похвали усилията на Мелания Тръмп.

Но той и други подчертават, че няма да има истински мир в Украйна, докато целият ѝ народ – включително децата – не бъде освободен.