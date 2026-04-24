"Руският Роалд Дал" обвинен в развращаване на младежта

Творчеството на "руския Роалд Дал" е обект на официално разследване, след като бивш таен агент твърди, че книгите му съдържат "разрушително съдържание", което може да подтикне децата към извършване на престъпления.

78-годишният Григорий Остер, който критикува инвазията в Украйна, е най-известен с поредицата детски книги, наречени "Вредные Советы" ("Гадни съвети"), които подобно на тези на Дал са известни със своя подривен хумор и широка популярност, пишат от The Times.

Книгите, които съдържат стихове, призоваващи децата да правят палави неща, се публикуват от 90-те години на миналия век, но Следственият комитет внезапно нареди преглед на произведенията на Остер тази седмица по искане на Мария Бутина.

Комитетът е основният федерален разследващ орган в Русия, понякога сравняван с ФБР. То докладва директно на Кремъл и е използвано като инструмент за репресии при президента Путин.

На заседание на комисията във вторник Бутина представи лекция на тема "разрушително съдържание в детската литература като рисков фактор за незаконно поведение сред непълнолетните". По време на презентацията Бутина заяви, че творчеството на Остер е атака срещу "моралните основи на детето под прикритието на хумор и образование".

Като пример за това предполагаемо "легитимиране на жестокостта" тя даде стих от "Вредные совети", който иронично съветва младите читатели да се упражняват да бият жаби с пръчки и да късат крилата на мухи, така че "един щастлив ден царството да ви вземе - като главен палач".

Бутина също така отбеляза противопоставянето на Остер на войната в Украйна, което някои може да видят като основна причина той да бъде обект на нападения.

След като чу речта на Бутина, Александър Бастрикин, влиятелният ръководител на комисията, нареди разследване на книгите на Остер заради "педагогически съмнителните им нагласи".

37-годишната Бутина беше осъдена за нерегистриран чуждестранен агент в САЩ през 2018 г., след като се опита да се внедри в Националната стрелкова асоциация. Оттогава тя стана депутат и се представя за патриот и защитник на традиционните ценности, като твърди, че украинците бомбардират себе си, вместо да бъдат удряни от руски удари.

Остер не е бил противник на властите в миналото

Путин му връчи държавната награда за литература за детските му книги през 2003 г. На следващата година Остер помогна за проектирането на официалния уебсайт на Путин за деца.

Няколко дни след като Путин започна инвазията в Украйна през февруари 2022 г., той публикува видеоклип, в който казва, че се срамува от случващото се. По време на посещение в Берлин през 2024 г., Остер каза на млада аудитория:

"Деца, опитвам се да убедя родителите ви, че едно непослушно дете не е от какво да се тревожите. Послушните деца са много по-опасни."

Когато в една страна се появят твърде много послушни деца, "те израстват в милиони послушни възрастни, които след това послушно отиват да убиват и умират", добави той.