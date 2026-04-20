Пиян шофьор катастрофира, две деца и жена са ранени

Четиригодишно момче е с опасност за живота

20.04.2026 | 10:54 ч. 2
Снимка: Пиксабей

Две деца и жена са пострадали при пътен инцидент на пътя между хасковските села Узунджово и Александрово вчера следобед, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР.

Те са пътували в автомобил, шофиран от 58-годишен мъж от село Каснаково. Водачът е загубил управлението, излязъл е в дясно по посоката си на движение в канавка и се е преобърнал.

Най-тежко е пострадало момче на четири години, което е транспортирано за лечение в Университетската многопрофилна болница за активно лечение в

Пловдив с опасност за живота. Другото пострадало дете- на пет години, и 37-годишната жената са в хасковската болница без опасност за живота.

Пробата за алкохол на водача е отчела 0,79 промила в издишания въздух. Образувано е досъдебно производство.

Последният тежък инцидент на пътя в региона на Хасково е от 23 февруари. Тогава при катастрофа на автомагистрала „Марица“, при излизане на лек автомобил вдясно от платното, удар в мантинела и преобръщане в нива извън пътя, загина мъж на 25 години, а друг мъж и жена бяха тежко ранени.

катастрофа Хасковско две деца жена ранени пиян шофьор
