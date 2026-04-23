Георги Георгиев от ГЕРБ няма да е депутат, отказа се от мястото си

Избраният за народен представител в 52 Народно събрание Георги Георгиев съобщи, че се отказва от мястото си и няма да бъде депутат. Той все пак благодари на всички, които са го подкрепили и са гласували за него.

“Благодарен съм както за това доверие, така и за стотиците срещи в последните месеци, защото за мен разговорите - и насърчителните думи, и критиката, са най-важният показател за работата ми в политиката”, написа във Фейсбук Георгиев.

Георги Георгиев беше правосъден министър в 51-то Народно събрание в кабинета на Росен Желязков.

Бившият министър добави, че вече е заявил пред ЦИК искането си да не бъде обявяван за народен представител.

“Винаги вярвал, че е изключително важно политиката да не се превръща в професия. Тя е място за хора, които са се доказали в своя професионален път и които могат да дават от своите знания и опит, а не да използват участието си в политиката за препитание. Затова през всички тези години, в които бях част от екипа на г-жа Фандъкова в Столична община, а след това и част от групата на ГЕРБ-СДС в парламента и правителството на г-н Желязков, не спрях да преподавам на моите студенти от Софийския университет”, се казва още в съобщението на Георгиев.

Той благодари на председателя на ГЕРБ Бойко Борисов за възможността да бъде част от законодателната и изпълнителната власт.

“Бях част от екипи, които решаваха наболели обществени проблеми и така можах да усетя радостта, когато видиш добрия резултат от усилията си. Дойде времето вместо в активната политика, на този етап от живота си, да се съсредоточа върху работата по новата си книга и предстояща процедура за доцентура. Наред с това, преди 8 години създадохме адвокатска кантора със страхотен екип и се връщам в него пълноценно, за да продължим да помагаме на хората”, се казва още в съобщението на Георгиев.