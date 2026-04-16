IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 120

В колата на кандидат-депутат са открити пари и списъци с имена

Кандидатът за народен представител не е съдействал на органите на реда

16.04.2026 | 20:58 ч. Обновена: 16.04.2026 | 20:58 ч.
Геогри Кандев, Facebook

Геогри Кандев, Facebook

Главният секретар на МВР Георги Кандев обяви, че в колата на кандидат-депутат са открити пари и списъци с имена.

В съобщение в социалната мрежа Фейсбук, Кандев каза, че в колата е имало и друг мъж, който многократно е бил осъждан за кражби.

“При рутинна проверка на колегите от Велико Търново днес е спряна кола. Шофьорът се оказва кандидат за депутат. Спътникът му е мъж, многократно осъждан за кражби“, пише Кандев и допълва, че в подлакътника на колата е открита сума пари по 10 и 20 евро, както и списъци с имена.

Кандидатът за народен представител не е съдействал на органите на реда.

Случаят е докладван на Софийска градска прокуратура, защото мъжът е с имунитет и по закон не може да бъде задържан от МВР.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

МВР главен секретар Георги Кандев списъци с имена пари кандидат за депутат
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem