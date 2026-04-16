Главният секретар на МВР Георги Кандев обяви, че в колата на кандидат-депутат са открити пари и списъци с имена.

В съобщение в социалната мрежа Фейсбук, Кандев каза, че в колата е имало и друг мъж, който многократно е бил осъждан за кражби.

“При рутинна проверка на колегите от Велико Търново днес е спряна кола. Шофьорът се оказва кандидат за депутат. Спътникът му е мъж, многократно осъждан за кражби“, пише Кандев и допълва, че в подлакътника на колата е открита сума пари по 10 и 20 евро, както и списъци с имена.

Кандидатът за народен представител не е съдействал на органите на реда.

Случаят е докладван на Софийска градска прокуратура, защото мъжът е с имунитет и по закон не може да бъде задържан от МВР.