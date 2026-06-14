Тийнейджърите са основната мишена на онлайн дилърите

Контрабандата на хранителни добавки, анаболни стероиди и наркотици през българските граници остава сериозно предизвикателство, а все по-често незаконните пратки достигат до страната чрез куриерски и пощенски услуги. Това заяви заместник-директорът на Агенция "Митници" Стефан Бакалов в ефира на NOVA.

Повод за коментара стана задържаната преди дни на ГКПП "Капитан Андреево" голяма пратка с хранителни добавки и анаболни стероиди.

По думите на Бакалов подобни случаи са почти ежедневие. Значителна част от тези продукти се купуват от Турция заради по-ниските цени, а впоследствие се насочват към българския черен пазар или към държави в Западна Европа.

Освен това митниците отчитат и друга тенденция - опити за контрабанден внос на анаболни стероиди и лекарства от Индия и Китай чрез карго и пощенски пратки.

Новият фронт - онлайн наркопазарът

Сериозен проблем остава и трафикът на наркотици. Само преди две седмици при специализирана операция са били задържани над 1000 пратки с канабис и негови производни, поръчани онлайн от държави в Западна Европа.

Според Бакалов все по-често наркотиците се изпращат в малки количества, което затруднява разкриването им.

"Тенденцията за трафик на наркотици с пощенски пратки се увеличава. В момента предотвратяваме бума на тези пазари, които заливат страната чрез различни онлайн платформи. Наблюдаваме фрагментация на малки пратки - количества между 10 и 20 грама. Често те съдържат синтетични и полусинтетични канабиноиди, които са много по-силен вариант на класическия тетрахидроканабинол", обясни той.

По думите му контролът е особено сложен, тъй като пратките идват от страни в Европейския съюз, а всеки ден в България пристигат стотици хиляди пакети.

Изкуствен интелект ще следи рисковите пратки

Тъй като физическата проверка на всички пратки е невъзможна, Агенция "Митници" подготвя внедряването на нов софтуер с изкуствен интелект.

Системата трябва да заработи в рамките на следващите един-два месеца и ще анализира предварителните данни за всяка пратка, за да открива рискови модели и съмнителни доставки.

По този проект митниците работят съвместно с дирекция "Киберпрестъпност" към ГДБОП.

Трафикантите стават все по-изобретателни

Според Бакалов най-сериозният натиск продължава да бъде по границата с Турция, но методите за укриване на наркотици непрекъснато се развиват.

Той посочи като нова тенденция импрегнирането на дрога в различни материали и течности. Наскоро на летище София е бил задържан кокаин в течна форма.

Като пример за нарастващата изобретателност на трафикантите Бакалов посочи и случай от последните дни, при който турските власти са открили над тон хероин и метамфетамин, укрити в стъклени прозорци на границата с Гърция.

По думите му престъпните групи все по-често комбинират различни видове наркотици и търсят нови маршрути, за да избегнат контрола по Балканския път.

Тийнейджърите са основната мишена

Особено тревожна е тенденцията онлайн пазарът на наркотици все по-често да е насочен към млади хора.

"За децата е много по-лесно да си поръчат наркотици онлайн, отколкото да излязат на улицата да ги търсят. Те са свикнали да общуват предимно дигитално и за тях това изглежда по-бързо и по-безопасно. Единственият начин да ги предпазим е да бъдат максимално информирани за всички рискове, които крие интернет", предупреди заместник-директорът на Агенция "Митници".