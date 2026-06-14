Феноменалният Никола Цолов отново е лидер във Формула 2

Българският пилот Никола Цолов направи изключително тактическо състезание и спечели второ място в Гран при на Каталуня зад Рафаел Камара, с което си върна първата позиция в класирането при пилотите. Българският пилот на Кампос Рейсинг успя и за първи път в кариерата си във Формула 2 да се качи на почетната стълбичка два пъти в рамките на един уикенд, съобщават от Gol.bg.

Състезанието на 4.675-километровото трасе в Барселона бе тактическо, като близо половината пилот избраха софт гумите, а Цолов не бе сред тях. Българинът и останалата половина започнаха с хард и бързо изостанаха, но разчитаха на скоростта на меката смес в края. Цолов свърши работата си и дълго време бе осми, а спиранията на всички със софт до 22-та обиколка го изпратиха на второ място, с шест секунди пред Ноел Леон.

Цолов влезе в бокса в 24-та обиколка за гуми с мека смес и се върна на девето място, от където започна същинското състезание за него. Той се справи отлично и дълго време бе най-бързият пилот на пистата, което му позволи да излезе на четвърта позиция далеч преди края. Пред него бе директният му съперник за титлата Габриеле Мини, а Алекс Дън и Рафа Камара се бореха за победата в Барселона.

Бразилецът Камара бързо изпревари Дън на първото място, а Цолов имаше по-малко от десет обиколки, за да заличи четири секунди пасив срещу Мини. Българинът се доближи зад италианеца пет обиколки преди края и го изпревари в излизането от десети завой за трето място, а в 35-ия тур вече бе и пред Дън на второто място.

Цолов получи чиста писта при 7 секунди пасив от Камара и въпреки че не успя да го догони, българинът постигна максимума от това състезание. Така той спечели втори пореден подиум в Барселона след третото място в спринта и така се изкачи начело в класирането. Българинът е с 86 точки и три повече от Мини преди Гран при на Австрия след две седмици.