Българите държат парите си основно в банки

Банковите депозити остават основният начин, по който българите държат спестяванията си, а тази тенденция се наблюдава и в цяла Европа. В България обаче тя е значително по-силно изразена, коментира пред Money.bg главният изпълнителен директор на пенсионноосигурително дружество "Алианц България" Владислав Русев.

"Наистина в България огромната част от спестяванията на хората са в банки, в разплащателни сметки и депозити. Много малка част, почти равни части има в доброволни пенсионни фондове, в различни инвестиционни застраховки и в договорни фондове", заяви Русев пред Bulgaria ON AIR.

По думите му един от начините повече хора да насочат средства към алтернативни форми на спестяване е достъпът до тях да бъде по-лесен. Именно такава е била и инициативата на дружеството съвместно с "Уникредит".

Мултифондовете и личният избор

Русев коментира и т.нар. мултифондове, които от следващата година ще бъдат въведени задължително за универсалните пенсионни фондове.

"Те са три вида - балансиран, консервативен и динамичен. Участието в тези подфондове е лично решение и личен избор, но който не го направи, се разпределя според неговата възраст", посочи той.

Идеята на мултифондовете е осигурените лица да могат да избират профил според възрастта си, готовността си да поемат риск и очакванията си за доходност.

Колко пари управляват пенсионните фондове

Към края на 2025 г. пенсионните фондове управляват около 16 млрд. евро на малко над 5 млн. граждани, отчете Русев.

"Основната част от тях са в задължителните фондове. Към края на миналата година доброволните фондове управляват около 800 млн. евро. Там участват около 600-630 хил. граждани, които се осигуряват в доброволни фондове. Останалите са осигурени в задължителни фондове", разкри експертът.

Според него предизвикателството остава в това повече хора да бъдат насърчени да мислят за дългосрочно спестяване извън банковите депозити.