Сълзите действат успокояващо и са натурално болкоуспокояващо

Плачът често се възприема като здравословно емоционално освобождаване, но ново проучване обаче сочи, че картината е по-сложна. Според психологът Изабел Манолова плачът действа успокояващо и освобождаващо.

“Когато ти влезе нещо в окото, това е един тип сълза. Когато те натъжи нещо, това е емоционална сълза, която има тотално различен химичен състав. В емоционалните сълзи има токсини на стреса. През плача се пречистваме", обясни психологът в неделното издание на "България сутрин".

Манолова уточни, че емоционалните сълзи могат да не са само от тъга, а и от щастие, гняв и т.н. По думите ѝ в сълзите се съдържа и натурално болкоуспокояващо.

Кога спира плачът?

"Свършват сълзите тогава, когато емоцията е изчерпана, когато някой или нещо ни е успокоило", каза още Манолова пред Bulgaria ON AIR, като уточни, че при манипулативния плач сълзите спират, когато "мисията е изпълнена", когато другият е казал "да, добре, ти си прав".

По думите ѝ хората, които дават израз на емоциите си, са психически по-здрави, защото не ги задържат в себе си.

"Когато потискаме негативните емоции, потискаме и радостта", подчерта психологът.

Според Манолова в психотерапевтичните кабинети хората са по-склонни да се разкрият, отколкото пред близките си, и посещението при психолог се възприема като нормално, защото е необходима "профилактика на психиката".

