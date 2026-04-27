Нов паспорт с валидност 10 г. и временна лична карта ВИДЕО

От днес започва издаването на новия български паспорт. Това заяви министърът на вътрешните работи Емил Дечев/

Паспортът ще е с валидност 10 години, поясни заместник вътрешният министър Иван Анчев. Днес МВР представи нов център за издаване на лични документи в столичния квартал "Младост":

"За първи път започват да се произвеждат така наречените 48-странични 10-годишни паспорти, като паралелно с това се запазва и 32-страничния паспорт с 5-годишна давност, добре известен на всички граждани. Промяна в цените има. Те са съобразени изключително със себестойността на продукта, защото сами разбирате, че няма как нещо да се заплаща под себестойността, така, че от тази гледна точка - да, има промяна. Тя не е значима, тя не е висока, но трябва да се спазват изискванията на закона, а именно колкото струва, толкова да бъде заплащано от гражданите, но няма и една стотинка сложена отгоре като някакъв вид печалба за Министерството на вътрешните работи", каза Анчев.

Освен новият вид паспорт вече ще може да бъде издавана и временна лична карта. Новият център за издаване на лични документи предлага по модерна електронна идентификация:

Министър Дечев даде официален старт на новия Център за персонализация на българските документи за самоличност – ключов проект на МВР, започнат през 2022 г. и реализиран след усилия на няколко последователни правителства.

По време на откриването Дечев подчерта значението на приемствеността в управлението. "В България често имаме проблем с континуитета между отделните управления, но днес виждаме обратното – положителен пример как различни правителства са работили за постигането на една важна цел", заяви той. По думите му, въпреки политическите различия, институциите са успели да се обединят "за постигането на една обща, благородна цел, от полза както за българските граждани, така и за нашите международни партньори".

Министърът обясни, че с новия център България преминава към централизирана персонализация на документите за самоличност – модел, който се прилага и в други държави от Европейския съюз. "Това дава възможност за по-сигурен и по-ефективен процес", посочи Дечев. В същото време той увери, че удобството за гражданите се запазва, тъй като подаването на заявления остава децентрализирано.

Новият център отговаря на най-високите стандарти за сигурност, като достъпът до него е строго контролиран, а процесите се управляват от специално обучени експерти.

"Новите документи използват най-високите стандарти за сигурност и машинна четимост", подчерта вътрешният министър. Според него това ще улесни свободното движение на гражданите и ще подобри възможностите за проверка на автентичността от партньорските институции.

Дечев припомни, че новата българска лична карта, чието издаване започна през юли 2024 г., вече съдържа електронен носител с биометрични данни и предоставя възможности за електронна идентификация.

"Този факт получи международно признание – през 2025 г. българската лична карта беше отличена като най-добра електронна лична карта на форума High Security Printing в Базел", отбеляза той.

Вътрешният министър благодари на всички експерти и партньори, участвали в реализацията на проекта, и подчерта значението му за страната. "С тази стъпка България не само повишава своята сигурност, но и се утвърждава като надежден европейски партньор", заяви Емил Дечев.