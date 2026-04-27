IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 93

След голямата загуба: Срещата на ГЕРБ се провежда при закрити врата

Не бяха допуснати журналисти, нямаше изказвания

27.04.2026 | 17:10 ч. 23
Снимка: БГНЕС

Без изявления и с отказан достъп на журналисти при закрити врата започна работната среща на ГЕРБ в Пловдив, на която се анализират резултатите от изборите. Обсъдени ще бъдат сериозната загуба на гласове и голямата разлика с Прогресивна България, предаде БНР. 

Срещата се води от лидера Бойко Борисов. Очаква се той да очертае конкретни стъпки за поведението на парламентарната група като опозиция и за стабилизиране на партията.

На конференцията присъстват знакови лица на партията - депутати, областни координатори, кметове, общински съветници от Пловдив и страната.

"Срещата е закрита. Няма да има изявления нито в началото, нито в края, няма да има и стрийм. Моля ви, излезте от хотела", обърна се към представителите на медиите ПР-ът на партията Никола Николов.

Час преди началото на срещата пристигна и кметът на Пловдив Костадин Димитров.

Събранието се провежда на фона на вътрешните промени в партията с оставката от Изпълнителната комисия на ГЕРБ на един от силните по думите на Борисов кметове - Живко Тодоров на Стара Загора. Самият той не бе забелязан на форума.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ГЕРБ национална среща закрити врата Бойко Борисов
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem