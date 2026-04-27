В ГЕРБ правят разбор след изборите, Борисов събира ръководството

Ключови имена, бивши министри и кметове от страната ще вземат участие

27.04.2026 | 13:35 ч. 39
БГНЕС

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов събира ръководството на партията в Пловдив. Срещата ще бъде закрита за медиите, съобщава Нова тв.

По време на съвещанието ще се направи разбор и анализ на слабите резултати от отминалите избори, а също така ще се търси и изход от кризата, нова стратегия за връщането на доверието.

Срещата в Пловдив ще събере на едно място бивши министри, народни представители, областни координатори и кметове от цялата страна. Основната тема е анализът на резултатите от последните парламентарни избори, при които ГЕРБ-СДС остана втора политическа сила. 

Очаква се Бойко Борисов да очертае конкретни стъпки за поведението на парламентарната група като опозиция и за стабилизиране на партията.

Срещата се провежда и на фона на вътрешни промени, включително оставката на един от силните кметове на ГЕРБ Живко Тодоров, който обяви, че се оттегля от Изпълнителната комисия на ГЕРБ. 

Очакванията са оттук да тръгне и новият политически курс на формацията.

ГЕРБ Бойко Борисов Избори 2026 втора политическа сила анализ Изпълнителната комисия
