В ГЕРБ правят разбор след изборите, Борисов събира ръководството

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов събира ръководството на партията в Пловдив. Срещата ще бъде закрита за медиите, съобщава Нова тв.

По време на съвещанието ще се направи разбор и анализ на слабите резултати от отминалите избори, а също така ще се търси и изход от кризата, нова стратегия за връщането на доверието.

Срещата в Пловдив ще събере на едно място бивши министри, народни представители, областни координатори и кметове от цялата страна. Основната тема е анализът на резултатите от последните парламентарни избори, при които ГЕРБ-СДС остана втора политическа сила.

Очаква се Бойко Борисов да очертае конкретни стъпки за поведението на парламентарната група като опозиция и за стабилизиране на партията.

Срещата се провежда и на фона на вътрешни промени, включително оставката на един от силните кметове на ГЕРБ Живко Тодоров, който обяви, че се оттегля от Изпълнителната комисия на ГЕРБ.

Очакванията са оттук да тръгне и новият политически курс на формацията.