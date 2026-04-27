Борисов с пълна подкрепа от ГЕРБ, лично поел вината за изборите

При закрити врати активът на ГЕРБ се събра в Пловдив, а целта бе да изпуснат парата след изборите и да си кажат кривиците. Като основна тема на сбирката бе обявен анализ на изборните резултати. Партията изгуби над 200 000 гласа на парламентарните избори на 19 април.

За сбирката в Пловдив бе избран 4-звездния хотел DoubleTree by Hilton Plovdiv Center. Присъстваха новоизбрани и бивши депутати, областни координатори и кметове.

Журналистите, пристигнали да отразят форума, бяха помолени да напуснат хотела, с мотив, че сбирката имала изцяло вътрешен характер.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поел лично вината за резултатите. Казал, че всички от партията са работили добре по време на кампанията и благодарил. Повторил много от казаното по време на кампанията. Обяснил защо се наложило да работи с ДПС. Трябвала му подкрепа след номерата на ППДБ, които първо не искали него за премиер, а след това и Росен Желязков.

Посочил, че в новия парламент ГЕРБ ще са конструктивна опозиция и призовал бъдещите си депутати да се държат културно, съобщава "Труд".

За оставки въобще не станала дума, Борисов само казал, който е решил и иска - да си ходи.

По другия спор в партията - кой е виновен за срива и хилавите изборни резултати Борисов отбелязал, че не е редно да се плюят. Попитал: "Мислите ли, че бих допуснал някой вместо мен да решава кой да е в партийните листи?"

Хора от актива на ГЕРБ очакваха откровен разговор, в който да потърсят причините за срива на партията. Други твърдяха, че ще има разправии и критики от местните структури.

Участници разкриха, че от доста време партията е оставена да функционира по инерция, на много места липсва партиен живот, а в районите има огромно недоволство срещу спусканите парашутисти за водачи на листи.

Припомнено бибо, че от Бургас ГЕРБ ще имат едва двама депутати, срещу осем от „Прогресивна България“, а от Ямбол и Разград няма нито един народен представител.

Срещата бе свикана от лидера Бойко Борисов, предварителните нагласи бяха за оставки на областни партийни шефове, там където изборните резултати за най-лоши. В Пловдив, например, партията е трета политическа сила. Отдавна в местната структура тлее недоволство срещу кмета на града и местен шеф на партията Костадин Димитров.

Разправията тече и в социалните мрежи. Според едни комуникационната кампания била сбъркана и слаба, според други имало „някаква девойка“, която неудачно кадрувала из партията. И заради тази девойка стари, изпитани кадри се оттегляли.

Преди дни Вежди Рашидов повдигна леко завесата към драмата на ГЕРБ на изборите в София, като коментира: "Говоря с хората и ми се оплакват, че там (в София - б.р.) има една нова звезда, която кадрува наляво-надясно, недоволстват. По мое време това не можеше да се случи".

"В ГЕРБ почти не останаха стари гербери. ГЕРБ е една кауза и една идея, заради която тръгнахме да правим нещо", каза още Рашидов.

Според публикации кадровичката е бившият пиар на спортното министерство Ванина Колева. Тя палела партийни раздори и разделяла ГЕРБ на приятели и врагове чрез различни. Във вражеския лагер били Мирослав Боршош, Красен Кралев (който изобщо не беше в листите), Йорданка Фандъкова и Георги Георгиев.