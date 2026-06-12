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Лили Иванова ще има само пет концерта през 2027 г.

Те ще са в четири български града

12.06.2026 | 13:00 ч. 14
Кадър: YouTube

Кадър: YouTube

Лили Иванова ще има само пет ексклузивни концерта през 2027 г., обявиха от екипа на най-голямото име в българската поп музика.

След повторния концерт в парижката зала „Олимпия“ продължават концертите от национално турне (2026), което включва следните градове: 16 юни - Габрово, 1 юли - Добрич, 2 юли - Русе, 10 юли - Горна Оряховица, 11 юли - Варна, 12 юли – Бургас, 2 септември - София, 7 септември - Пловдив, 10 септември - Плевен, 22 октомври - Шумен, 16 ноември - Хасково, 18 ноември – Пазарджик, и 23 ноември - Ямбол.

„На повечето от тези сцени обаче Лили Иванова ще се качи за последен път в рамките на свое голямо национално турне, а догодина ще изнесе само пет ексклузивни концерта, единствено в четири български града – София, Пловдив, Варна и Бургас“, допълват от екипа на изпълнителката.

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За концертите през 2027 г. е създаден специален сайт за ранни записвания за информация и билети, като регистриралите се в него ще получат достъп до продажбата на билети 24 часа преди останалите почитатели в страната.

През 2027 година фондация „Лили Иванова" ще представи нови проекти и събития, свързани с благотворителната й дейност, отбелязва БТА.

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