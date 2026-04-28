IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 61

Кметът Терзиев: Giro d’Italia е уникална възможност за София и България

В състезанието ще участват 184 състезатели от 23 отбора

28.04.2026 | 12:53 ч. 11
Столичната община

След точно 10 дни София ще посрещне едно от трите най-големи колоездачни състезания в света - Giro d’Italia. Кметът на София Васил Терзиев определи домакинството като един от най-добрите начини да представим града и страната, подчертавайки, че това е уникална възможност София и България да бъдат видени в международен мащаб.  

По думите му идеята за включването на столицата в маршрута на "Джирото" е резултат, започнал като смела мечта в рамките на общината и реализиран след много работа и срещи с организаторите в Италия, съобщиха от Столична община.

"Смятаме, че ще е уникално за София, за България", посочи Терзиев, като акцентира върху мащаба на събитието и неговия потенциал да промени начина, по който светът възприема столицата ни.

В състезанието ще участват 184 състезатели от 23 отбора, а трасето в София ще предложи динамичен финал по бул. "Цариградско шосе", където последните 7 километра ще бъдат бърза и атрактивна отсечка, която се очаква да предложи сериозни размествания и зрелищен спринт до финала пред сградата на Стария парламент.

Терзиев подчерта, че най-голямата стойност на събитието не е само в самия ден на състезанието, а в дългосрочния ефект върху образа на София. 

По думите му Giro d’Italia ще превърне столицата в истински градски празник, който няма да бъде само спортно събитие, а комбинация от скорост, емоция и градска енергия. Програмата между 8 и 10 май ще бъде богата, като в нея са включени спортни и културни активности, подходящи за всички възрасти.

Кметът призова софиянци да станат част от събитието и да изпълнят улиците по трасето. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

София Италия Giro d’Italia
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem