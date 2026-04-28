Покриват жълтите павета в София със специално покритие за Giro d’Italia

В началото на май България ще бъде домакин на първите три етапа на едно от най-престижните международни състезания – Giro d’Italia.

Между 8 и 10 май най-добрите велосипедисти от целия свят ще прекосят 600 км из страната ни. Представянето на колоездачите ще се състои на 6 май.

"Оставащите дни са най-сложните. Състезанието е дълго и изисква мобилизация от всички хора, които участват по един или друг начин. Трябва да очакваме много добри емоции за всички и много добра реклама на България", каза за "България сутрин" Петър Хераков от организационния комитет на обиколката.

От гледна точка на Италия това ще е най-голямото спортно събитие след Зимните олимпийски игри, обърна внимание той и добави, че това е най-голямото спортно събитие, което България е приемала.

Маршрутът се избира като комбинация от желанията на България и условието на италианските организатори. България е искала да покаже Царевец. Организаторите от Италия не искат да има много сложни етапи, за да не стане проблем или състезанието да приключи още в третия етап, стана ясно от думите на Хераков.

Гостът на Bulgaria ON AIR отбеляза, че колоездачите не се движат по магистрали, а вторият етап минава през Стара планина. Три големи изкачвания ще има пред състезателите.

"Жълтите павета се хлъзгат безобразно, така че София взима мерки със специално покритие, което е изпитано, взето е разрешение от Министерството на културата, каза още Хераков.

"Ние правим организация, но е важно хората да излязат по шосетата, защото емоцията е голяма и това се случва веднъж в живота", подчерта той и поясни, че два хеликоптера ще показват състезанието по време на етапите.

Финалите в Бургас и София ще бъдат с по-висока скорост, а "Цариградско шосе" ще бъде затворено за цели 9 часа, което може да създаде дискомфорт за прибиращите се през уикенда след празника на 6 май.

"Това е дългосрочна инвестиция, не само защото ще ни видят 700 млн. души по целия свят и защото ще направим невероятно добра реклама на България, която би ни струвала в пъти повече. Няма как да си платим реклама над 20 часа излъчване на живо. Подобно домакинство, съчетано с домакинството на Европейското по волейбол, поставя ударно България на картата - ние можем да правим големи събития", заяви Хераков.

Част от маркировката по пътищата ни ще бъде премахната, а след състезанието се поставя отново.