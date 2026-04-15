Малена Замфирова се възстановява светкавично бързо

Анатолий Замфиров, баща и треньор на Малена Замфирова, съобщи, че възстановяването на сноубордистката върви много добре.

“Като лекар ортопед съм доста впечатлен”, съобщи пред журналисти бащата,

По думите му въпреки множеството счупвания, Малена вече може да върти колело, да управлява крайника до някаква степен и заедно започват работа по възстановяване на мускулатурата.

“Това, което не бяхме отчели, а е хубавата новина - в организма има памет и знаете, че ако отложите смяната на тазобедрена става с една или две години, след това възстановителният процес е ужасно дълъг и даже понякога е невъзможно да се възстанови пълната функционалност. При нея имахме късмет, че предишната седмица тя беше трета в света, беше в топ форма и идваше от Олимпиадата, от Световната купа”, обясни бащата пред Нова тв и добавя:

“Клетъчната ѝ памет много бързо връща организма към старите настройки и тя се възстановява светкавично бързо. Много съм оптимистичен и вярвам, че тя още следващия сезон ще кара на нивото, на което беше, така че новините са добри откъм Малена“.

Анатолий Замфиров разясни, че следствието за инцидента не е завършило, но предстои. След това те ще внесат искове и жалби.

“Но тук ситуацията е доста сложна, защото това е, доколкото аз знам, някакъв студент. Какви искове можем да предявим към някакъв студент е силно спорно. Така че това са съвсем друг свят, съдебни дела и адвокати. Сега първо да свършим с лекарите и рехабилитаторите, да се върне тя отново при треньорите и съотборниците си, а юридическите въпроси можем да ги отлагаме поне една година, за да се оценят щетите. Ще се опитаме и там да ви държим в течение, но на този етап е съвсем в началото - тече следствие, ние търсим подходящи адвокати. Толкова мога да дам като информация”, каза още бащата на сноубордистката.