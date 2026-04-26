IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 62

ПП потвърди решението за издигане на обща президентска кандидатура

Възложи на депутатите си да пристъпят по най-бърз начин към избора на нов ВСС

26.04.2026 | 20:56 ч. Обновена: 26.04.2026 | 21:04 ч. 42
Снимка: БГНЕС

Националният съвет на „Продължаваме Промяната“ проведе днес заседание. На него са взети следните решения:

На днешното  "Продължаваме Промяната" (ПП) възложи на избраните народни представители, защитавайки всички предизборни законодателни приоритети на партията, да пристъпят по най-бърз и ефективен начин към избора на нов Висш съдебен съвет (ВСС) и широк антикризисен пакет от мерки за бизнеса и доходите на хората в Бюджет 2026. Това съобщиха от пресцентъра на формацията.

Потвърден е бил и поетият ангажимент в подписаното споразумение с "Форум за демократично действие" за издигане на обща президентска кандидатура.

Даден е и мандат на Изпълнителния съвет на партията да предложи кандидат, в рамките на предвидения номинационен процес.

На 1 декември 2025 г. беше подписано споразумение за издигане на единна кандидатура за президентските избори през 2026 г. между парламентарно представените партии от коалицията "Продължаваме промяната – Демократична България" ("Демократи за силна България", "Да, България" и "Продължаваме Промяната") и Форума за демократично действие.

Националният съвет е потвърдил още позиционирането на ПП като центристка политическа партия, с фокус върху образованието, здравеопазването, доходите на хората и развитие на икономиката, без увеличаване на данъците.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Асен Василев ПП обща президентска кандидатура
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem