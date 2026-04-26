ПП потвърди решението за издигане на обща президентска кандидатура

Националният съвет на „Продължаваме Промяната“ проведе днес заседание. На него са взети следните решения:

На днешното "Продължаваме Промяната" (ПП) възложи на избраните народни представители, защитавайки всички предизборни законодателни приоритети на партията, да пристъпят по най-бърз и ефективен начин към избора на нов Висш съдебен съвет (ВСС) и широк антикризисен пакет от мерки за бизнеса и доходите на хората в Бюджет 2026. Това съобщиха от пресцентъра на формацията.

Потвърден е бил и поетият ангажимент в подписаното споразумение с "Форум за демократично действие" за издигане на обща президентска кандидатура.

Даден е и мандат на Изпълнителния съвет на партията да предложи кандидат, в рамките на предвидения номинационен процес.

На 1 декември 2025 г. беше подписано споразумение за издигане на единна кандидатура за президентските избори през 2026 г. между парламентарно представените партии от коалицията "Продължаваме промяната – Демократична България" ("Демократи за силна България", "Да, България" и "Продължаваме Промяната") и Форума за демократично действие.

Националният съвет е потвърдил още позиционирането на ПП като центристка политическа партия, с фокус върху образованието, здравеопазването, доходите на хората и развитие на икономиката, без увеличаване на данъците.