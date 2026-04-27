Божидар Божанов: В коалицията ПП-ДБ няма "първа цигулка"

Предстоят ключови разговори между "Продължаваме промяната" и "Демократична България" за изработване на официално коалиционно споразумение. Според Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България" и депутат в 52-ото Народно събрание, основната цел на обединението трябва да бъде по-ефективното представителство на избирателите, а не просто механичното чертане на граници в политическото пространство.

Той признава, че досегашният по-разпокъсан модел на работа в коалицията не е донесъл желания успех на изборите, което е позволило на друг опонент да излезе победител. За да се оптимизира работата в бъдеще, от "Да, България" настояват за споразумение, което да урежда предварително всички потенциално спорни въпроси. Това включва ясни правила за реденето на изборните листи, структурата на общия щаб и стратегическото планиране на кампаниите.

"Нашата цел не е да вземем политическия спектър и да чертаем с моливче кой къде стои, а да мислим за избирателите – как те да са на едно място и да са убедени, че гласуват там, където най-ефективно ще бъдат представлявани", каза Божанов пред bTV.

Идеята е тези процеси да стъпят на стабилна принципна основа, за да не се налага решаването им "на парче".

Казусът "Манол Пейков"

Божанов коментира и напрежението около района на Асен Василев и пренареждането на Манол Пейков, като уточни, че конфликт между ръководствата не е имало, а ситуацията е била по-скоро плод на медийни интерпретации. Към момента общата парламентарна група остава сигурният сценарий за ПП-ДБ, тъй като няма индикации или заявки за разделяне от страна на "Продължаваме промяната".

"Не е имало драма между ръководствата, а по-скоро интерпретации в медиите и социалните мрежи. Към момента няма заявка от „Продължаваме промяната“ за разделяне в парламента и общата парламентарна група остава очакваният сценарий. Нямаме друга заявка от колегите, така че общата парламентарна група е сценарият по подразбиране", заяви Божанов.

Няма първа цигулка в коалицията

Божанов категорично отхвърли твърденията за вътрешна йерархия, подчертавайки, че в коалицията няма водеща и подчинена партия - или "първа и втора цигулка". Вместо това, формациите поемат инициативата по различните политики на базата на своята експертиза и най-добри професионалисти.

Съдебната реформа остава фундаментът, по който възгледите на ПП и ДБ се припокриват най-плътно. Съпредседателят на "Да, България" обаче предупреди, че реалната промяна не се изчерпва само с избора на нов главен прокурор и подмяната на лицата във Висшия съдебен съвет (ВСС). Той се обяви твърдо против досегашния порочен модел, при който партиите разменят списъци с квоти и ги гласуват "със затворени очи". Божанов настоява за въвеждането на ясни и строги критерии, както и за възможността номинациите за ВСС да бъдат издигани не само от парламента, но и от експертните общности - адвокатурата и юридическите факултети.