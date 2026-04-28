Румен Миланов и Анна Бодакова - най-възрастният и най-младият депутат ВИДЕО

Румен Миланов от "Прогресивна България" ще бъде най-върастният депутат в новия парламент и именно той ще удари първия звънец. Той подходи с чувство за хумор за новата си роля.

"Да, аз ще го открия, ако до 30-и съм на този свят", каза с усмивка той.

"Избирателят ни гласува доверие за подобряване на стандарта на живот. В основните въпроси да бъдем обединени в името на нацията, да възстановим законността и Народното събрание да бъде израз на висша форма на интелигентност в политиката", заяви Миланов, цитиран от Bulgaria ON AIR.

Очакванията са за сериозна работа, фокусирана върху законодателни промени.

В Народното събрание влиза и 23-годишната Анна Бодакова от ПП-ДБ, която ще е най-младият депутат. Тя признава, че началото е белязано от силни емоции.

"Естествено, че има много вълнение, но най-вече има чувство за отговорност".

Бодакова очерта и своите приоритети като млад депутат, сред които подобряване на социалната среда и подкрепа за семействата.

"Искам да направя България държава, в която хората остават с желание – с подкрепа за работещите семейства и малките деца, както и с работеща културна политика", коментира тя.